Anasınıfı öğrencilerine mobilya üretmek için tatilde de ter döktüler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri, yaz tatilinde de çalışarak Türkiye’nin çeşitli illerindeki anaokulları için ahşap mobilyalar üretti.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü’ndeki öğrenciler, ülke genelindeki anasınıflarının ahşap materyal ve mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için tatil dönemini de atölyede geçiriyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü siparişiyle Türkiye genelindeki 40 anasınıfının mobilyasını üreterek önemli bir çalışmaya imza attı.

Okul müdürü Hakan Kılıç, Döner Sermaye işletmesi çerçevesinde okul, kütüphane ve anasınıflarının ihtiyaç duyduğu ders materyalleri ve mobilyaları üretimi yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü siparişiyle anasınıflarının mobilyalarını üretmek için kolları sıvadıklarını belirten Kılıç, “Öğrencilerimiz, derslerde aldıkları eğitimleri pratikle birleştirip en güzelini yapmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.

Daha önce de benzer çalışmalara imza attıklarını anımsatan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Hakan Kılıç, “Öğrencilerimize müfredat doğrultusunda eğitim vermenin yanı sıra kuruluş amacımıza uygun olarak da atölyelerimizde mezun olduktan sonra sürdürecekleri mesleklerini en iyi şekilde öğrenmelerini istiyoruz. Atölyelerimizdeki eğitimler, onların kalifiye birer eleman olarak sektörde yer almaları için önemli bir basamak teşkil ediyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyemiz de bu açıdan meslekte başarıya ulaşmalarında kilit rol oynadığı gibi öğrencilerimizin harçlıklarını kazanmalarını da sağlıyor. Mesleğini üreterek öğrenen öğrencilerimiz, resmi kurumlardan aldığımız siparişlerle de gelir sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sipariş doğrultusunda öğrencilerimiz canla başla çalışarak ülkemizin değişik yerlerindeki 40 anasınıfının mobilyasını üretti. Büyük bir titizlik ve emek harcanarak üretilen bu mobilyalar, okullar açılmadan belirlenen şehirlere gönderecek. Tamamen öğretmen ve öğrencilerimizin el emeği olan bu ürünler, okul hayatına yeni başlayan çocuklarımız tarafından güvenle kullanılacak. Öğrencilerimiz, daha önce de kütüphane mobilyaları üretmişti. Şimdi de son siparişi eksiksiz olarak teslim etmenin sevincini yaşıyorlar. Bu ve bunun gibi siparişleri tamamladıkça hem mesleki açıdan özgüven kazanıyorlar hem de yeni projeler için daha azimli oluyorlar.”

Kılıç, son olarak projede emek harcayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.