Anasınıfı öğrencileri pandemi sürecinde doğadan kopmadan öğrenmeye devam ediyor

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencileri pandemi sürecinde eTwinning projeleri ile doğadan kopmadan öğrenmeye devam ediyorlar.

Ankara’da yer alan Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencileri yerli ve yabancı ortakların katılımlarıyla eTwinning projesi ile etkinliklere devam ediyor. Çocuk sevdiği şeyi korur ilkesi ile hazırlanan bu projede pandemi nedeniyle sınıflarda eğitimin güçleştiği günlerde öğrencilere ve velilere uygulamalı olarak, sınıfın dört duvar ile sınırlı olmadığı, doğayı tanıyan ve seven bir çocuğun doğayı koruyacağı anlatılacak.

“Doğada Öğreniyorum” projesinde doğa temelli pek çok etkinlik yer alırken, diğer yandan da proje ortağı öğretmenlerin kendi şehirlerinden göndereceği fidanlarla Ankara ve Darıca’da birer ağaçlık alan oluşturulması yer alıyor. Ayrıca proje ortağı öğrenciler Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) aracılığı ile nesli tükenmekte olan birer hayvanı evlat edinip, hayvan neslinin korunmasına destek oluyorlar. Tema Vakfı’nın da etkinliklerine öğrenciler katılım sağlayıp, projede yer verecekler.

Türkiye’den sınırlı sayıda katılımcının olduğu bu projede kuruculuğunu Darıca Sarkuysan İlkokulu’ndan Büşra Gökçe ve Darıca Halide Edip İlkokulu’ndan İmren Karayağız’ın yaptığı ve Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu’ndan Nurseda Çevik, Darıca Halide Edip İlkokulu’ndan İlknur İncebacak ve Mutlu Şimbil, Konya Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu’ndan Ayşegül Balcı, Eskişehir Tepebaşı Avukat Şahap Demirer İlkokulu’ndan Betül Karakan ve Selime Başaran ve Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’ndan Selda Güler Aktaş yer alırken İspanya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Slovakya’dan da 6 öğretmen katılımcı projede yer alıyor.