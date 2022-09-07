Anadolu Üniversitesinden pedagojik formasyon müjdesi
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başlatıyor. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na bu yıl alınacak öğrenci sayısı 1100 olarak belirlendi.
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başlatıyor. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na bu yıl alınacak öğrenci sayısı 1100 olarak belirlendi.
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yapılacak başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar çevrim içi olarak pedagoji.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilen linkten yararlanarak başvurularını çevrim içi şekilde yapabilecekler.
Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılacak
09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından dersler 3 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. Ön kayıt başvurularını sadece Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun adaylar yapabilecekler. Adaylar zorunlu olarak tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapabilecekler.
Adaylar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi ve tarihlere pedagoji.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabiliyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yü
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0