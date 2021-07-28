Anadolu Üniversitesi’nden Azerbaycan Programları için iş birliği protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (ATİB) arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında “Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Protokolü” ile “Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Açıköğretim Programları Ek Protokolü” imzalandı.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen protokol törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ile Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemov da katılım gösterdi.

“İş birliklerimiz öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak”

İmzalanan protokollerle ilgili görüşlerini aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği adına Başkan Cemal Yangın ile üniversitemiz arasında gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında ‘Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Protokolü’ ile “Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Açıköğretim Programları Ek Protokolü’ne imza attık. Azerbaycanlı öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak iş birliklerimizin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Otuz yılı aşkın süredir Açıköğretim Deneyimi ile "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesini gerçekleştirerek yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da eğitim hizmeti veren Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan Programları kapsamında ise 2009-2010 öğretim yılından bu yana Azerbaycan vatandaşlarına eğitim-öğretim hizmeti sunuyor. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları kapsamındaki önlisans, lisans, e-sertifika ve lisansüstü programlarına kayıtlı çok sayıda aktif öğrenci bulunuyor.