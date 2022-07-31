Anadolu Üniversitesi “2022 Avrupa Patent Başvuru Şampiyonları” listesinde

Anadolu Üniversitesi, yılın ilk 6 ayında 2022 Avrupa Patent Başvuru Şampiyonları listesinde ilk 10’da yer aldı.

Köklü eğitim sistemi ve alanında uzman öğretim elemanı kadrosuyla her yıl pek çok alanda başarılı çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi, patent başvuru şampiyonları listesine girdi. Patent Effect tarafından hazırlanan raporda 2022’nin ilk yarısında Türkiye’nin EP şampiyonları paylaşımına yer verildi. 2022’nin ilk 6 ayında Türkiye’nin Avrupa Patent (EP) başvuru şampiyonları listesinde Anadolu Üniversitesi ilk 10’da yer aldı.

Hazırlanan listede ilk 10’a giren kurumlardan 5 tanesini üniversiteler oluşturuyor. Anadolu Üniversitesi ile birlikte listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer alıyor.