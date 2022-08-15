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Anadolu Üniveritesi’nde rekor doluluk oranı

Anadolu Üniversitesi YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm programlarımızın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 2022 YKS Kılavuzuna Göre Örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki

Eğitim 15.08.2022, 18:08
Anadolu Üniveritesi’nde rekor doluluk oranı

Anadolu Üniversitesi YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm programlarımızın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 2022 YKS Kılavuzuna Göre Örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki

64 lisans programı ve 54 ön lisans programının doluluk oranı yüzde 100 oldu.

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