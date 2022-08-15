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Ankara Valisi Vasip Şahin: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yar
Anadolu Üniveritesi’nde rekor doluluk oranı
Anadolu Üniversitesi YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm programlarımızın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 2022 YKS Kılavuzuna Göre Örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki
Eğitim 15.08.2022, 18:08
Anadolu Üniversitesi YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki tüm programlarımızın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 2022 YKS Kılavuzuna Göre Örgün ve Açıköğretim Sistemi’ndeki
64 lisans programı ve 54 ön lisans programının doluluk oranı yüzde 100 oldu.