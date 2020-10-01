Anadolu İmam Hatip Liseleri Yetenek Sınavları tüm hızıyla devam ediyor

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Program Çeşitliliği” kapsamında özel yetenekli öğrencilere yönelik proje ve program uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde yetenek sınavları tüm hızıyla devam ediyor.

Günümüz becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre nitelikli bir eğitim alabilmeleri amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün başlattığı "Program Çeşitliliği" kapsamında geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, spor ve musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ile hafız öğrencilerin eğitim gördüğü Anadolu imam hatip liseleri özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor.

Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, spor ve musiki programı toplam 35 okulda uygulanırken, 39 okulda ise hafız öğrencilere yönelik özel program uygulanıyor. Kısa sürede önemli başarılara imza atan ve özel yetenekli öğrenciler için ayrıcalıklı eğitim imkanları sunan okullar, Türkiye çapında birçok öğrencinin ilgisini çekiyor. 21 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve okullar tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavları, 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üniversiteye hazırlanıyor

Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan "Program Çeşitliliği" kapsamında öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üniversiteye hazırlanıyor. Fen bilimleri, sosyal bilimler, ilahiyat, hafızlık, dil, sanat veya spor alanlarında üniversiteye devam edecek öğrencilere yönelik uygulanan özel proje ve programlarla öğrenciler üniversite öncesi nitelikli bir temel eğitim alıyor. Yükseköğretime giriş sınavlarında kayda değer başarılara imza atan öğrenciler; ilgi, yetenek ve kariyer hedefleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında bireyler olarak hayata hazırlanıyor.