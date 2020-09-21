banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

TÜRKİYE GENELİNDE ANASINIFI VE 1. SINIFLAR İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE “SEYRELTİLMİŞ EĞİTİMLE” YÜZ YÜZE BAŞLATILDI.

Eğitim 21.09.2020, 10:10
1
Ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde “seyreltilmiş eğitimle” yüz yüze başladı.

Korona virüs salgınından dolayı geçtiğimiz dönem uzaktan sürdürülen eğitim-öğretim, 2020-2021 yılı için 1. sınıflar ve ana sınıfları hariç bütün kademeleri içine alarak 31 Ağustos tarihinde “uzaktan eğitim” ile başlamıştı. Bugün itibariyle de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okullardaki yüz yüze eğitim “seyreltilmiş uygulamalar” ile ana sınıfı ve 1’inci sınıflar için başladı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde veliler okul bahçesine alınmazken, okula yeni başlayan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun sıra olarak İstiklal Marşı okudu. Maske ve siperlik takan öğrenciler okul içerisine tek tek isimleri okunarak çağrılırken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. Öte yandan, okula yeni başlayan bazı öğrencilerin velilerinden ayrılamamaları da dikkat çekti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378