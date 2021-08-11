Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Ana Kucağı’nda yeni dönem kayıtları başladı. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara kaliteli ve ücretsiz eğitim imkânı sağlayan Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri daha fazla çocuğa ulaşıyor.

2019 yılında 6 merkez ile faaliyetlerine başlayan çocuk merkezlerimizin sayısı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 16’ya yükseldi. Bugüne kadar 1400 çocuğa okul öncesi eğitimler verilerek ailelere destek sağlandı.

2021-2022 döneminde Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak, 48-68 aylık (Ocak 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında doğan) çocuklara eğitim verilecek. Merkezlerde sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim uygulanacak.

Yeni eğitim döneminde tüm Çocuk Eğitim Merkezleri dezenfekte edilerek gerekli hijyen tedbirleri alındı. Bu süreçte sınıflara yeni düzenlemeler getirildi ve 15 kişilik sınıf sayıları 10’a, 20 kişilik sınıflar 15’e düşürüldü. Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri, öğretmenlere siperlikli maske, öğrencilere özel hazırlanmış maske, merkezlere hazırlanan hijyen panoları, el dezenfektanları ve ateşölçerleri ile yeni eğitim-öğretim dönemine gerekli tedbirleri alarak başlamaya hazır.

Her merkezde bir adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor. Öğünler yemek firması tarafından bütün hijyen tedbirleri alınarak kişiye özel kapalı kutularda getirilip servis ediliyor. Çocukların çanta ve kırtasiye malzemeleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Ön kayıt başvuruları busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru şeklinde yapılabilecek.