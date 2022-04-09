Amerika’dan Şeref Ödülü kazanan Adanalı gençler destek bekliyor

Adana Anadolu Lisesi öğrencileri Amerika’da düzenlenen NSS Space Settlement Contest yarışmasında şeref ödülü kazandı. Ödül töreni için Amerika’ya gitmeye hak kazanan öğrenciler, gerekli imkanların sağlanıp Türk bayrağını Amerika’da dalgalandırmak istiyor.

Adana Anadolu Lisesi’nde okuyan Ali Eren Aytekin, Süleyman Emre Işık, Burak Şengül, Ekrem Eşsizoğlu, Ahmet Şendağ, Ecem Yaman, Mustafa Mert Kahraman, Enes Tekin, Ilgın Geçgel ve Ece Nazik isimli öğrenciler, okulun fizik öğretmeni Halil Vuruş’un danışmanlığında NJORD takımını kurdu.

3 bin 76 takım ve 17 binden fazla öğrencinin katıldığı NSS Space Settlement Contest yarışmasına katılan öğrenciler, uzayda yaşamı ve oradaki hayatın sürmesi için gerekli temel faktörleri anlatan bir makale yazdı.

Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandılar

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yarışma sonucunda da Adanalı öğrenciler, yarışmada şeref ödülü kazandı ve ödülü almak için 27-29 Mayıs tarihleri arasında Amerika’nın Virginia eyaletinde düzenlenecek 2022 Uluslararası Uzay Geliştirme Konferansı’na (ISDC) gitmeye hak kazandı.

Tek istekleri Amerika’ya gitmek

Ödül töreni için Amerika’ya gitmeye hak kazanan ve davetiyeleri gelen öğrenciler, gerekli imkanların sağlanıp Türk bayrağını Amerika’da dalgalandırmak için destek bekliyor.

“Çok komplike bir proje”

İhlas Haber Ajansı’na projeden bahseden Adana Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Halil Vuruş, “Projede öğrencilerimiz dünyamızın hızla tükenen kaynakları ve bir gün dünyamızdaki yaşamın biteceği sebebiyle uzayda yaşamın teknik detaylarını içeriyor. Sadece uzayda bir koloni oluşturup orada nefes alınıp, yer çekiminin sağlandığı bir ortamdan bahsetmiyoruz. Eğitimden politikaya, sürdürülebilir tarımdan yönetim biçimine kadar birçok alanın aslında sağlanabileceği bir proje. Herkesin bu projede bir görevi vardı ve herkes işin bir kısmıyla ilgilendi. İşin içerisinde fizik, astronomi, tarım, ekonomi ve siyaset bilimi var” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz çok heyecanlı”

Türkiye’den yarışmada derece alan tek takım olduklarını belirten Vuruş, “Bizim okulumuz 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ödül törenine davet edildi. Bu yaklaşık 2 yıllık bir çalışma. Öğrencilerimiz gece-gündüz çalıştı. Ülkemizi temsil etmek adına çok güzel bir başarı elde ettik. Türkiye’de yaklaşık 10 büyük okulun da katıldığı yarışmada onları da geçerek başarı kazandık. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. 27-29 Mayıs tarihlerinde Amerika’da olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Ali Eren Aytekin ise çok mutlu olduklarını ve Amerika’ya gitmek için destek beklediklerini söyledi.

Ece Nazik ise yarışmaya 2 yıldır hazırlandıklarını anlatarak, “Bu konferans bizim için çok önemli. NASA, SpaceX gibi büyük kuruluşlar da orada olacak. Elon Musk gibi kişilerle tanışma fırsatımız olabilecek. Hepimiz öğrenciyiz ve bizim kaynaklarımız çok kısıtlı. Umarım yetkililer bize destek olur ve gerekli şartları sağlanıp Amerika’ya gideriz” dedi.