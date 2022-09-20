Amasya Üniversitesi Rektörü Elmacı: “Üniversite doluluk oranımız yüzde 100’ün üstünde, yurt sorunumuz yok”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci oranının yüzde 100’ün üstünde olduğunu, ayrıca kentte yurt sorunu bulunmadığını açıkladı.

“Doluluk oranımız yüzde 102’lere ulaştı”

4 bin 800 civarındaki kontenjana Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 tercih sonuçlarına göre 4 bin 950’nin üstünde yerleşmenin gerçekleştiğini belirten Rektör Elmacı, “Bu yıl özellikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte organize ettiğimiz program dahilindeki yabancı uyruklu öğrencilerimizi de eklediğimiz zaman doluluk oranımızın yüzde 102’lere ulaştığını görmekteyiz” dedi.

“Yurt sorunumuz yok”

17 binden fazla öğrencilerinin bulunduğu kentte barınma imkanlarının karşılanması için imkanların seferber edildiğine değinip il merkezinde bin kişilik, Merzifon’da da 700 kişilik KYK yurtlarının devreye girdiğini anlatan Prof. Dr. Elmacı, “Yurt sorunumuz yok. Öğrencilerimiz Amasya’ya geldikleri zaman burada sıcak bir yuva buldular, yerleştirildiler. Şu anda üniversitemiz öğrencileri açısından böyle bir sıkıntı yok. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

“Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine çok çalışmaları”

Yerleşkelerde incelemede bulunup karşılaştığı öğrencileri ve velilerle sohbet ederken Amasya’nın üniversite yerleşkelerinin çoğuna yürüyüş mesafesinde kolaylıkla erişilebilecek bir kent olduğunu söylediğini vurgulayan Elmacı, “Amasya, tarih, kültür, doğa anlamında en yaşanılacak şehirler içerisinde. Bunu gelen misafirlerimiz de ifade ediyor. Gelip gördükten sonra yerleşmeyi bile düşünenler var” şeklinde konuştu.

Süleyman Elmacı, sorunları olduğunda üniversite yöneticilerine kolaylıkla ulaşabilecek öğrencilerinden tek isteğinin derslerine çok çalışmak olduğunu dile getirdi.

“Amasya güzel ve temiz bir şehir. Mümkün olsa taşınmak isterim”

Amasya Üniversitesi’ni kazanan kızının kaydı için Adana’dan geldiği Şehzadeler Şehri’ni çok beğenen ve yakın ilgileri dolayısıyla üniversite yetkililerine teşekkür eden Safiye Odacı ise “Buraya gelmeden önce ‘çok küçük bir şehir. Çocuğun sıkılır’ demişlerdi. Oysa gördüğümde çok güzel, temiz bir şehir. Sıkılacak bir şehir değil. Mümkün olsa buraya taşınmak isterim” ifadelerini kullandı.

Polisler stant kurup bilgilendirme yaptı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yerleşkelerde kurulan stantlarda kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere ve ailelerine ’El ele güvenli geleceğe’ projesi çerçevesinde bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler ve velilerine üniversite yönetimi tarafından içecek ikramı da yapıldı.