Altınova Kitap Fuarına büyük ilgi

3 Ocak 2022 Pazartesi günü kitapseverlere kapılarını açan Altınova 1. Kitap Fuarı, büyük ilgi görüyor. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü kitapseverlere kapılarını açan Altınova 1. Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri ise öğrenciler oluyor.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda bu ilk ilki açılan Altınova Belediyesi 1. Kitap Fuarına okurlar büyük ilgi gösteriyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral; kitap fuarını ziyaret ederek stantları gezdi, minik ziyaretçilerle ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Başkan Oral, "Fuara ailelerin çocukları ile gelmesi bizi en çok sevindiren taraf oldu. Gençlerin ve çocukların bu fuarlar sayesinde istedikleri kitaplara ulaşması, kitapları sevmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

Altınova’da çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaların öncelikli faaliyetlerden olduğunu dile getiren Başkan Oral, “Eğitim alanında da ilçemizin marka olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi 1. Kitap Fuarı, 09.00-19.00 saatleri arasında 9 Ocak 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.