Altı dilde yayın yapan Migrant TV’ye 100 binden fazla kişi erişim sağladı

Türkiye’de göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından kurulan, YouTube üzerinden yayın yapan Migrant TV, Türkiye’de yaşayan sığınmacılar tarafından yoğun ilgi gördü. Dil engeli olmadan sığınmacıları bilinçlendirmeyi hedefleyen kanalda 6 farklı dilde içerik oluşturuluyor.

Dünyanın en büyük sığınmacı nüfusunun bulunduğu ülkelerden olan Türkiye’de 4 milyonu aşan sığınmacının dil engeli olmadan güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmesi önemli bir konu haline geldi. SGDD-ASAM tarfından kurulan ve YouTube üzerinden yayın yapan Migrant TV’de Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca ve Somalice dillerinde içerikler üreterek sığınmacıların doğru bilgiye ulaşması hedefleniyor. Üretilen içeriklerde Türkiye’de sığınmacıların kayıt süreci, haklar ve yükümlülükler, düzensiz göç, eğitim sağlık hizmetlerine erişim, çalışma izni ve iş gücü piyasasına erişim, Türkiye’deki hukuk sistemi ve adli yardıma erişim gibi konular ele alınıyor.

“Dil bariyeri olmaksızın ülkemizde yaşayan sığınmacıları bilgilendiriyoruz”

Pandemi döneminde yayınlar aracılığıyla sığınmacılara merak ettikleri konular hakkında bilgi verildiğini aktaran SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak, “Pandemi sürecinde başta sağlık ve eğitim alanları olmak üzere günlük hayatımızı ilgilendiren pek çok güncel gelişmenin dil bariyeri olmaksızın ülkemizde yaşayan sığınmacılara ulaştırılmasında Migrant TV önemli bir rol oynadı. Bilgilendirici içeriklerin yanı sıra Migrant TV’de ilham veren insan hikayelerine de yer veriyoruz. Yeni bir gelecek inşa etmek için karşılaştıkları zorlukları aşan sığınmacıların hayatlarından kesitleri de Migrant TV aracılığı ile ekrana taşıyoruz” diye konuştu.

Migrant TV’nin yeni yayın döneminde kurumsallaştırılması ve altyapısının daha da geliştirilmesi için adımlar attıklarını kaydeden Dıvrak,

“Kanalın yeni yayın döneminde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinde hazırlanacak programlarla daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Migrant TV, yeni yayın döneminde akademik söyleşiler, sivil toplum güncesi, iklim farkındalığı, kültür-sanat ve spor programları oluşturarak yayın yelpazesini genişletecek. Migrant TV’de aynı zamanda devam eden ve yeni başlayan projelerimize ve iyi uygulama örneklerine yer vereceğiz” ifadelerine yer verdi.