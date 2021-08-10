Almanya’nın En İyi 10 Üniversitesi

Eğitimin her noktasında Alman disiplini uygulamaları çoğu üniversitesini dünyanın sayılı okulları arasına katmıştır. Peki, son yayınlanan ”dünyanın en iyi üniversiteleri” listesine baktığımızda Almanya’nın en iyi 10 üniversitesine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?

1. Münih Teknik Üniversitesi

Almanya’nın en iyi üniversitesi Münih Teknik Üniversitesi(TUM), bu sene yayınlanan listede dünyada 60. sırada yer almaktadır. 1868 yılında kurulmuştur ve sadece Almanya’da değil Singapur’da da kampüsleri bulunmaktadır. Birçok ünlü akademisyenin okulu olmasıyla bilinir. Özellikle fizik, matematik ve mühendislik alanında dünyanın en çok tercih edilen üniversitelerinden biridir. Münih gibi muhteşem bir şehirde eğitim almak isteyenler için bulunmaz bir nimettir.

2. Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi

Listenin en başını iki Münih üniversitesi tarafından kapılmış durumda. Fakat bir gezme fırsatınız olursa neden en iyiler olduğunu anlayacaksınız. Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Almanya’da en iyi ikinci durumdayken dünyada 68. gelerek gayet iyi bir sıradadır. Özellikle fizik ve astronomi konusundaki başarısı okulu bu konuda 18. yapmıştır. Onun dışında biyolojik bilimlerdeki başarıları ile dünya literatürüne sürekli yeni yayınlar kazandıran bir okuldur.

3. Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesi

1389 yılında kurulan bu üniversite özellikle doktora eğitimi için çok talep edilen bir kurumdur. Almanya’nın en eski üniversitesi olmasının yanı sıra Avrupa’da en çok araştırma odaklı okul olarak bilinir. Teorik bilginin yanı sıra araştırmaya çok büyük bir bütçe ayırmışlardır. Dünyadaki sıralaması 72 olsa da arkeoloji alanında dünyada 23. ve tıp alanında ise 53. sıradadır. Tıbbi ve biyolojik bilimler için tam bir hayal okuldur.

4. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT)

1825’te kurulan bu enstitü özellikle master ve doktora programlarıyla ön plana çıkmıştır. Dünya sırasında 98. olan kurum mezunlarının dünyadaki yeri sıralamasında 20. sırada yer almıştır. Hem öğrencileri için muhteşem bir araştırma olanağı sunuyor hem de çeşitli öğrenci programlarıyla ortaklığı sayesinde burs olanaklarını geniş tutuyor. Ve bu enstitüden mezun olanın özgeçmişindeki etkisi çok yüksek oluyor. Okul daha çok fizik, astronomi de doğa bilimleri konularına ağırlık vermektedir.

5. Berlin Humboldt Üniversitesi

Berlin, Almanya’da bir üniversite şehri olarak düşünülebilir. Hem başkent hem de oldukça çok üniversite barındırıyor. Humboldt Üniversitesi daha çok sosyal alanlarda hatırı sayılır başarılara ulaşmış kurumdur. Felsefe konusunda dünyada genelde ilk 15 içerisinde yer alırken sanat alanlarında ise ilk 30 da yer alır. Sözel alanlara ilgi duyanlar için muhteşem bir okul olsa da tıp ve doğa bilimlerinde de gayet gelişmiştir. Almanya’da bu kurumla ilgili ”tüm modern üniversitelerin annesi” söylemi yaygındır. Üniversite eğitimine en modern olanakları ilk getiren kuruluş olmasıyla da dikkat çeker.

6. Berlin Özgür Üniversitesi

Orijinal ismi Freie Universität Berlin olan bu üniversite de Almanya’nın kalbi Berlin’de bulunmaktadır. Genel açıdan baktığımızda daha çok sanat ağırlıklı bu kuruluş arkeoloji konusunda dünyada ilk on içerisinde yer almaktadır. Özellikle Berlin’in serbest ortamından kaynaklı Berlin’deki diğer okullarla akademik ortaklıkları çok sağlamdır. Almanya’nın en büyük okullarından biridir fakat şehrin farklı yerlerinde kampüsleri bulunduğundan çok kampüs havası taşımaz. Özellikle lisans alanında çok güzel programları mevcuttur.

7. RWTH Aachen Üniversitesi

Diğer şehirlere göre nispeten daha sakin bir şehir olan Aachen’da bulunan bu üniversite mühendislik alanında üst düzey eğitim ve araştırma sunmaktadır. Makine, inşaat gibi mühendislik alanlarında Almanya’nın ilk akla gelen üniversitesidir. Dünyada da enerji ve mekanik konularında ilk 20 içerisinde yer almaktadır. Hem lisans hem lisansüstü eğitim için tercih edilmesi gereken bir kurumdur.

8. Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi

1457 yılında Almanya’da küçük bir şehirde kurulan bu üniversite, günümüzde büyük ve çok iyi eğitim veren kurumlar arasında sayılmaktadır. Tıp ve biyolojik bilimler alanında da çok tercih edilse de asıl arkeoloji alanında dünyada adından çokça bahsedilen bir okuldur. Sosyal olanaklarının çok olması ve çok farklı lisans programlarının olmasıyla bilinir.

9. Berlin Teknik Üniversitesi

Daha önceden de dediğim gibi Berlin üniversiteler şehri. Diğer iki büyük üniversitenin aksine Berlin Teknik Üniversitesi daha çok mühendislik ve sayısal bilimlere ağırlık vermektedir. Matematik ve mühendislik eğitiminde dünyada en çok tercih edilen kurumlardan olması büyük bir avantajdır. Özellikle lisansüstü eğitimde bolca İngilizce program bulundurması, okulu daha da cazip hale getirmektedir. Okulun sadece kendi bünyesindeki kurumlarla yetinmeyip ulusal ve uluslararası birçok enstitüyle ortak çalışması bağlantıları kuvvetli üniversiteler arasında sayılmasını sağlamıştır.

10. Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi

1477’de kurulan bu okul, insanlık araştırmaları konusunda dünyanın en meşhur okullarından biridir. Almanya’nın genel sıralamasına baktığımızda 10. sırada görülmesine rağmen dünya genelinde arkeoloji ve tarih konusunda 16. sıradadır. Araştırma olanakları açısından düşündüğümüzde araştırmaya çok önem veren bir kuruluştur. Tübingen ise yaşanılabilecek muhteşem bir şehirdir. Son olarak lisansüstü bölümlerinde bolca İngilizce programı bulunmaktadır.