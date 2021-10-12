ALES sonuçları açıklandı! 2021 ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. 12 Ekim’de erişime açılan sonuçlarla birlikte sınava katılan adaylar elde ettikleri sonuçları öğrendi. ALES sınav sonucu sorgulama ile ilgili detaylar…

ÖSYM SONUÇ SAYFASI ALES SINAV SONUÇLARI

ÖSYM’den yapılan açıklanmada “19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” denildi.

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ALES 2021 / 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 / 2 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği puanı elde edemeyen adaylar yılın üçüncü sınavının hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES 2021 / 3 ise 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.