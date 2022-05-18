Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu öğrenciler ile buluştu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ASİST ve AHENK projeleri bünyesinde Gündoğmuş’ta öğrencilerle bir araya geldi.

Davet üzerine Gündoğmuş’a giden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya’da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) projesi çerçevesinde Gündoğmuş Kapalı Spor Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Başkan Çavuşoğlu’na Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, Cumhuriyet Savcısı Tugay İnan ve Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren de eşlik etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler verip bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, daha sonra Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle voleybol oynadı. Ardından Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi bünyesinde Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer söyleşisine katılan Başkan Hasan Çavuşoğlu, öğretmen ve öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Ayrıca Alanyaspor’un Süper Lig’e çıkışı ile bugüne kadar yapılan çalışmalardan da bahsetti.