Akyurtlu gençlerin kar keyfi

Ankara Akyurt Belediyesi, ilçede yaşayan ve üniversite öğrencisi olan gençleri bir araya getirerek güzel bir kış etkinliğine imza attı.

30 öğrenci ile gerçekleştirilen bu ilk etkinlikte gençler, Akyurt Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla Ankara Elmadağ Kayak Merkezi’nde güzel bir gün geçirdi.

Sabah Akyurt Belediyesine ait Ankara Evi’nde simit ve çay ikramıyla başlayan etkinlik, otobüsle ulaşılan Elmadağ Kayak Merkezi’nde devam etti. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın da katıldığı etkinlik, gençler için unutulmayacak bir gün oldu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: “Üniversiteli arkadaşlarımızla bugün Elmadağ’a kayak yapmaya geldik. Gençlerimize sesleniyorum. Bu güzel etkinliklerimizden haberdar olmak için Belediyemizin WhatsApp hattına mesaj atabilirler. Bununla sınırlı kalmayacağız. Farklı etkinliklerle gençlerimizi buluşturacağız. Bugün bizimle burada bulunan ve eğlencemize ortak olan tüm gençlere teşekkür ediyorum.”