Aksaray’da depremzede çocuklara eğitim seferberliği

Aksaray’da 2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. dönemi 4 hafta aranın ardından bugün tekrar başladı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından uzatılan yarıyıl tatili sona erdi. 2022-2003 eğitim öğretim yılının 2. dönemi ders zilinin çalması ile bugün yeniden başladı. Deprem bölgesi illerden Aksaray’a gelen depremzede ailelerin çocukları da bugün ilk derste yeni okulları, öğretmen ve arkadaşları ile buluştu. Aksaray’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında ve kendi imkanları ile evlere yerleşen depremzede ailelerin eğitim gören çocukları; kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından eğitim ve öğretime başladı. Yurtlarda kalan çocukların servis ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında aksama yaşanmaması için Atatürk İlkokuluna kayıtları yapılırken, ortaokul öğrencileri Yavuz Sultan Selim Ortaokulu (YİBO) ile lise öğrencilerinin ikametlerine yakın okullarda öğrenim göreceği bildirildi.