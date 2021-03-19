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Akredite edilen ilk ve tek “Aşçılık Programı” İzmir Kavram’da

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)/ Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından “Kaliteli Eğitim Programı” olarak Türkiye’nin akredite edilen ilk ve tek “Aşçılık Programı” oldu.

Eğitim 19.03.2021, 09:40
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Akredite edilen ilk ve tek “Aşçılık Programı” İzmir Kavram’da

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)/ Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından “Kaliteli Eğitim Programı” olarak Türkiye’nin akredite edilen ilk ve tek “Aşçılık Programı” oldu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, TUADER/ TURAK tarafından “Kaliteli Eğitim Programı” olarak Türkiye’nin akredite edilen ilk ve tek “Aşçılık Programı” oldu. Akreditasyon teslim törenine İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, TURAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan İçöz, Aşçılık Programı öğretim görevlileri katıldı. TUADER Yönetim Kurulu Başkanı ve TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ise törene online olarak bağlandı.

“Onur verici”

Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuzun 29 programdan birisi olan Aşçılık Programımız, akreditasyon sürecine 2020’nin Ocak ayında başladı. Hazırlıklarımızı 2020 Temmuz ayında noktalayarak dosyamızı TURAK’ a sunduk. 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde Prof. Dr. Orhan İçöz’ün başkanlığında ekip çalışması yapıldı, değerlendirme süreci başladı ve bugünkü sürecimize geldik. Bu bizim için son derece onur verici bir süreç. Türkiye’de aşçılık programı olarak bu akreditasyon sertifikasına sahip olan ilk ve tek kurumuz” dedi.

“Önemli başarı”

Törene online olarak bağlanan Prof. Dr. Muharrem Tuna ise “Ülkemizde özellikle 1980 sonrasında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu düzeyinde çok sayıda turizm eğitim kurumu kuruldu. Bu okullar, turizm endüstrisinin nitelikli personel karşılama fonksiyonunu üstlendi. Son yıllarda sektör kaynakları tarafından turizm eğitimine yapılan eleştirilerin başında okullardan mezun olanların niteliklerinin sektör beklentilerini tamamıyla karşılamamasıdır. 2017 yılında bu sorunun ortadan kaldırılması ve turizm eğitim okullarının kalite düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere dernek bünyesinde turizm eğitimi, değerlendirme ve akreditasyon kurulu kurulmuş ve akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, kurumsal anlamda ilk turizm eğitim kurumları arasında yer almıştır. Ayrıca ülkemizin ilk akredite Aşçılık Programı unvanını kazanmıştır. Bu önemli başarıyı tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Orhan İçöz, akreditasyon sertifikasını Prof. Dr. Derman Küçükaltan’a takdim etti.
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