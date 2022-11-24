Akran zorbalığına karşı öğrencileriyle kamera karşısına geçtiler

İzmir’de öğrencileriyle birlikte kamera karşısına geçen öğretmenler, Neşet Ertaş’ın ‘Sen benimsin, ben seninim’ türküsüyle akran zorbalığına karşı mesaj verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası ile akran zorbalığı da disiplin suçları arasına alınırken, İzmir’de görev yapan öğretmenler, ‘Öğretmenimle söylüyorum’ projesinin üçüncü klibinde akran zorbalığı konusunu işledi.

Daha önce ikisi yayınlanan ve bir milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan kliplerin üçüncüsünde öğrencileriyle birlikte akran zorbalığına karşı mesaj veren öğretmenler, merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın yüreklere dokunan ‘Sen benimsin, ben seninim’ türküsünü seslendirdi. Klipte, arkadaşları tarafından dışlanan ve akran zorbalığına uğrayan özel öğrencilerin, öğretmenlerin çabası ve sevgisiyle tekrar yaşama sevincine kavuşması ve okulda oluşan sevgi iklimi konu alındı.

Öğretmenimle söylüyorum projesine 2018 yılında bir video olarak başladıklarını ancak daha sonra devamının geldiğini ifade eden İngilizce Öğretmeni Erdal Güneştekin, “Şehit öğretmen Aybüke Yalçın için yaptığımız bu videonun çok beğenilmesi ve tüm Türkiye’ye ulaşması bizler için motivasyon oldu. Bu motivasyonla ikinci ve üçüncü videomuzu da yaptık. Son videomuzda Neşet Ertaş’ın ‘Sen benimsin, ben seninim’ türküsünü kullandık. Burada kastımız, öğrencilerin öğretmenleriyle ve akranlarıyla doğru ilişkiler geliştirmesi. Birbirlerine karşı daha iyi davranmaları hususunu düşündük. Videoları, gördüğümüz eksiklikler bazında yapıyoruz. Öğrencilerin yaşadıkları zorlukları, öğretmenlerin gücüyle yapılan çalışmalarla nasıl atlatıldığını işledik klipte” dedi.

“Bu videoda bir kurgu yapmadık ve oynamadık”

Öğretmenler gününe özel olan klipte öğretmenlerin gücünü yansıtmak istediklerini belirten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gamze Demir de “Özel eğitim öğrencilerinin okulda yaşadığı zorlukları da dile getirmek istedik. Hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından disiplin suçu sayılan akran zorbalığını işlemekti. Sonunda da öğretmenin sevgisiyle bir final yaptık. Bu videoda bir farklılık var. Bu videoda bir kurgu yapmadık ve oynamadık. Okulda olan, karşılaşılan sorunları yaşadık ve farklı olarak bir kamere vardı ve bizi izledi” diye konuştu.

Öğrencilerin böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Alev Özcan ise “Onlar için sevildiğini görmek, arkadaşlarının onlara sarıldığını görmek çok önemli. Bu proje onları çok mutlu etti” dedi.

“Aslında okulda biz böyle değiliz”

Klipte, arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğrayan öğrenciyi oynayan Mahlo Muhammed, normalde okulda tüm arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını ifade ederek, “Klipte ben tüm arkadaşlarımla iyi dostum ama bir arkadaşım bana kötü davranınca ben ağladım. Sonra tüm arkadaşlarımla barıştım. Ama aslında okulda biz böyle değiliz. Çok iyi arkadaşız. Herkes birbirine çok iyi davranıyor” diye konuştu.