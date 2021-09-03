Akkuyu NGS Personel Yetiştirme Programı ile 24 öğrenci daha Rusya’da yüksek lisans eğitimi alacak

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisans eğitimlerini tamamlayan ve gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre seçilen 24 öğrenci, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği ve Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği uzmanlık alanlarında yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya’ya gönderilecek.

Akkuyu NGS için personel yetiştirme eğitim programı, Türk vatandaşlar arasından seçilen uzmanların eğitilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde istihdam edilmesi amacıyla “Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında Akkuyu NGS sahasında bir nükleer santralin inşası ve işletilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin varılan anlaşma” gereğince uygulanıyor. Eğitim programı, 2011 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatıldı. Uzmanların eğitim masrafları Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından karşılanıyor.

Eğitim, Moskova Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’de (NRNU MEPhI) ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde (SPbPU) veriliyor. Türkiye’den ilk öğrenciler 2011 yılında Rus üniversitelerinde “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” uzman eğitim programı kapsamında eğitimlerine başlamıştı. 2018’de 35, 2019’da 53, 2020’de 55 ve 2021’de 43 mezun ile toplamda 186 genç uzman, Akkuyu NGS personeli eğitim programı kapsamında eğitimini tamamladı. Mezunların tümü, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından istihdam edilerek, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatında görev yapıyor.

24 lisans mezunundan oluşan son grup, 2021 sonbaharında eğitime başlayacak

Program kapsamında , 36 MEPhI ve 49 SPbPU olmak üzere toplam 85 Türk öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl ise SPbPU yüksek lisans programı için Türk üniversitelerinden seçilen 24 lisans mezunundan oluşan son grup, 2021 sonbaharında eğitime başlayacak.

Öğrencilere konaklama imkanı ve sağlık sigortasının yanı sıra 3 bin 600 liralık da eğitim bursu da verilecek

Programa katılan öğrenciler, SPbPU’da 2 yıl boyunca eğitim görecek. Mesleki derslerde eğitim dili İngilizce iken, öğrenciler temel müfredata ek olarak Rusça derslere de katılabilecek. Programa katılım koşullarına göre, öğrencilere yılda bir kez İstanbul - St. Petersburg - İstanbul güzergahında gidiş-dönüş uçak bileti, öğrenci yurdunda konaklama imkanı ve sağlık sigortası ile, yaklaşık 3 bin 600 lira tutarında bir eğitim bursu da verilecek. Programa katılan öğrenciler, SPbPU yüksek lisans programından mezun olup diplomalarını aldıktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilecek.

Bu yılın sonbaharında başlayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) personel yetiştirme eğitim programına katılarak Rusya’da yüksek lisans eğitimine başlayacak öğrenciler, seyahatleri öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen ve Akkuyu temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıya katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı, programa katılacak SPbPU yüksek lisans öğrencilerinin de katıldığı toplantıda şunları söyledi: “Akkuyu NGS, birçok açıdan Türkiye için stratejik öneme sahip bir projedir. Nükleer enerji, diğer baz yük santralleri gibi enerji arz güvenliğinin artırılmasına önemli katkıda bulunur. Ayrıca, NGS sayesinde doğal gaz ithalatına olan bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltabileceğiz. Ayrıca NGS’ler, atmosfere sera gazı salımı yapmayan az sayıdaki elektrik üretim seçeneklerinden biridir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temel görevi NGS’yi en az 60 yıl boyunca güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilmesini sağlayacak olan geleceğin işletme personeline, yani sizlere devretmektir. Bu açıdan Rusya’daki eğitim süreci, gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra güçlü bir nükleer güvenlik kültürünün de edinilmesi açısından proje için son derece önemlidir.”

Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisi olarak toplantıda hazır bulunan Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik ise, Eylül başında yüksek lisans eğitimine başlayacak olan Türk öğrencilere yönelik olarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, proje için nitelikli personel yetiştirmeye özel önem atfetmektedir. Nükleer enerji, Türkiye için yepyeni bir endüstridir. Türk üniversiteleri nükleer enerji alanında çalışabilecek mühendisler yetiştirse de, henüz faal bir nükleer santral olmadığı için sizin gibi uzmanların Akkuyu NGS’de görev alabilmek için Rusya’da özel eğitim alması ve sonrasında işletmede olan nükleer santrallerde staj yapmaları son derece önemlidir. Şu anda, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin 3 ünitesinde inşaat ve montaj çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmekte ve 4. ünitenin bulunduğu alanda aktif inşaat hazırlıkları devam etmektedir.”