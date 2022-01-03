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’Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi’ne yurt dışından destek

Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın’ın “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulamaları için Yenilikçi ve Yeşil Kariyer Geliştirilmesi (i-gCar4ITS: Innovative and Green Carrier Development for Intelligent Transportation System Applications)" başlıklı projesi, “Connect4Innovatıon: Uk-Turkey Higher Education Institutıonal Partnership Fund” proje çağrısı kapsamında British Council tarafından destek almaya hak kazandı.

Eğitim 03.01.2022, 16:41
’Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi’ne yurt dışından destek

Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın’ın “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulamaları için Yenilikçi ve Yeşil Kariyer Geliştirilmesi (i-gCar4ITS: Innovative and Green Carrier Development for Intelligent Transportation System Applications)" başlıklı projesi, “Connect4Innovatıon: Uk-Turkey Higher Education Institutıonal Partnership Fund” proje çağrısı kapsamında British Council tarafından destek almaya hak kazandı.

OMÜ tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Birleşik Krallık’ta bulunan Cardiff Üniversitesi ortaklığında yürütülen projenin açılış ve tanıtım toplantısı Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve ekibi, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Cardiff Üniversitesi proje temsilcisi Doç. Dr. Dimitris Potoglou, projenin Türkiye’den sanayi ortağı firması Tabak İnşaat Genel Müdürü İnş. Yük. Müh. Osman Tabak ile Birleşik Krallık ’tan sanayi ortağı firması INOTEKIA Co. Genel Müdürü Ulaştırma Yük. Müh. Kaya Kasımoğlu ise toplantıya çevrimiçi katılarak paylaşımda bulundu.

“Amacımız akıllı ulaşım sistemlerini yerinde analiz ederek uygulamayla öğrenen mühendisler yetiştirmek”

Toplantının açılışında konuşan Proje Koordinatörü Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, British Council tarafından desteklenen projenin uluslararası bir proje olduğunu belirterek amacının ulaşım konusunda dünyanın ilgisini çeken akıllı ulaşım sistemleri konusunda yerinde analiz yaparak kendini geliştiren Mühendislik Fakültesi öğrencisi yetiştirmek olduğunu söyledi. 2 yıllık proje süresince öğrenciler ile birlikte elektrikli otobüslerin işletiminden, çevreci kampüs ulaşım planlamasına kadar daha birçok planlama analizlerini, akıllı sistemlerin tasarım ve uygulamalarını öğrencilerle birlikte yapacaklarını kaydeden Doç. Dr. Mutlu, bu sayede öğrencilerin doğrudan projenin ana merkezinde olarak kendilerini uygulamalı olarak geliştirebileceklerini ifade etti.

“Uluslararası destekli ve öğrenci odaklı projeleri çok önemsiyoruz”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise kurum olarak bu tür uluslararası destekli ve öğrenci odaklı projeleri desteklerini ve çok önemsediklerini belirtti. Gelişen teknoloji ile birlikte şehiriçi ve şehirlerarası trafik problemini azaltacak bu sistemlerini geliştirilmesi ve işletilmesinde OMÜ mezunu mühendisler yetişmesinin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Yazıcı, projenin bu alanda OMÜ’yü, Türkiye’nin önemli cazibe merkezlerinden birisi haline getireceğinin altını çizdi.

“Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük akıllı ulaşım projesini yürütüyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter İlhan Bayram da kurum olarak Aselsan ile birlikte yürüttükleri Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesini de kapsayan bu projenin ortağı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Genel Sekreter Bayram, şehirde uygulanan akıllı sistemler ile ilgili her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşarak ve öğrencilere bu alanda sunacakları staj imkânları ile projeye destek vereceklerini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük akıllı ulaşım projesini yürüttüklerini belirten İlhan Bayram proje içerisinde olarak öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunmaktan dolayı duydukları heyecanı paylaştı.

“Bu proje Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini arttıracak”

Projenin Cardiff Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Dimitris Potoglou ise projenin akıllı ulaşım ve akıllı şehir kapsamında, iki ülke arasındaki iş birliğini arttıracağını işaret ederek yeni projeler geliştirme imkânı sunacağına dikkat çekti. Doç. Dr. Potoglou, projede görev almanın ve Türk mühendis adayları ile çalışmanın kendisi için çok heyecan verici olduğunu kaydetti.

Projenin Türkiye ve Birleşik Krallık sanayi ortağı olan firmaları Tabak İnşaat ve Inotekia Co. Genel müdürleri de proje kapsamında başarılarıyla ön plana çıkacak öğrencilere, Türkiye ve Birleşik Krallık ‘ta staj imkanı sunacaklarını; proje geliştirme ve iş bulma konusunda da mentörlük desteği vereceklerini belirttiler.

Toplantı, Samsun ve Ordu Ulaşım Dairesi Başkanlığının sunumları ve projede araştırmacı olarak çalışan OMÜ çalışanı Bilgisayar Mühendisi Recep Arslan’ın, görüntü işleme üzerine hazırladığı workshopla sona erdi.

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