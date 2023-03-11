AKEV Okulları kapatıldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren Özel Akev Anaokulu, Özel Akev İlkokulu, Özel Akev Ortaokulu ve Özel Akev Lisesi, güçlendirme yapmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kurum binalarından “Kurucunun/Yöneticilerin talebi üzerine karot örnekleri alınarak güçlendirme yapılması konusunda rapor hazırlatıldığı ancak ilgili okul kurucu/yöneticileri tarafından okul binalarının güçlendirilmesinin yaptırılmadığı, bu konunun öğrencilerin ve çalışanların can güvenliği açısından tehlike arz ettiği ile ilgili Valiliğimize gelen şikayet üzerine ivedilikle İnceleme başlatılmış ve Bakanlığımıza bilgi verilmiştir. İlgili mevzuat gereğince kurucu/yöneticilerden okul binalarının güçlendirilmesinin yapılarak; okul binalarına ait statik analiz değerlerinin de belirtildiği sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik raporun düzenlenerek gönderilmesi istenmiş olup işlem tesisi için gerekli yasal süreler de verilmiştir. Ancak; güçlendirme çalışmalarının tamamlandığına dair Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ulaşmaması üzerine Müdürlüğümüzce tekrar inceleme başlatılmış olup hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 30.01.2023 tarihli yazısı ile ; bahse konu özel okulların “deprem güçlendirmesi yapmak için gerekli girişimlerde bulunmadığı ve statik analiz değerlerinin de belirtildiği teknik raporun gönderilmediği, fiilinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7. maddesi hükmüne aykırı davrandığından kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. Bahsedilen özel okullarda çalışan tüm personel ve eğitim gören öğrencilerin eğitim öğretim, can ve mal güvenlikleri yönünden telafisi güç ve imkânsız zararların oluşmasını engellemek amacıyla öğrenci nakilleri, veli bilgilendirme vb. süreçlerin sağlıklı olarak yönetilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli tedbir alınmıştır" denildi.