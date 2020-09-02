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Akdeniz Üniversitesi En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Arasında

Akdeniz Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın kontenjan doluluğuna ulaşarak en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Eğitim 02.09.2020, 08:50
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Akdeniz Üniversitesi En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Arasında

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS'nin tercih sonuçları raporuna göre Akdeniz Üniversitesi ön lisans eğitiminde 7.824 kontenjanından 7.751’i dolarken lisans eğitiminde 6.689 kontenjanından 6.647’isine öğrenci yerleştirilmesiyle kontenjanlarının tamamına yakını doldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Ziraat, Turizm Fakültesi gibi temel alanlarda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07,  lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı. Böyle yüksek bir doluluk oranına ulaşmak üniversitemiz adına memnuniyet verici. Sağlık, fen ve sosyal başta olmak üzere her alanda verdiğimiz kaliteli eğitim, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal olanakların yanısıra öğrenci dostu bir şehirde olmamızın da etkisiyle Üniversitemiz öğrenciler için her zaman tercihlerin başında yer alıyor.” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencileri tebrik eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hepimizin bildiği gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak üniversitemize yeni katılan ve diğer öğrencilerimizin içi rahat olsun. Onların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde en iyi eğitim modeli için planlamalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini verimli ve sağlıklı bir şekilde almaları için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencilerin kayıtlarını 6 Eylül 2020 tarihine kadar arasında  e-devlet üzerinden yapabileceğini, e-devlet üzerinden gerçekleştiremeyenlerin ise yine bu tarihe kadar yüz yüze yapabileceğini belirterek kayıt ile ilgili bilgilere http://oidb.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.  

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