Ailelere terapi gibi eğitim

Trabzon’un Tonya ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan “Aile Okulu Projesi” sayesinde öğrenci velilerine adeta terapi niteliğinde eğitim veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi vb. amaçlarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi Trabzon’da yaklaşık 5 ay önce uygulanmaya başladı. Aile Okulu Eğitici Eğitimine katılan koordinatör öğretmenler tarafından Trabzon’da gönüllü öğretmenlere Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kursu verilerek Halk Eğitimi Merkezleri marifetiyle öğrenci velilerine Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile Okulu Kursu verilmesi sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Aile Okulu Eğitici Eğitimi” Kurs Programı çerçevesinde Trabzon’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilki 3 Ağustos 2022 tarihinde Akçaabat ilçesinde olmak üzere Akçaabat, Araklı, Arsin, Çarşıbaşı, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ilçelerinde toplam 19 kursa 519 öğretmen katılarak 429 öğretmen eğitim vermek üzere sertifika aldı. Tüm ilçelerde açılan 310 kursa 9 bin 830 kursiyer (veli) katılırken, proje çerçevesinde kurs faaliyetleri sürüyor.

Yaklaşık 10 bin aile faydalandı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Aile Okulu projesinden yaklaşık 10 bin velinin faydalandığını belirterek “Aile okulu projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Bakanlığımızca da bütün illerimizde de yürütülen bir proje. Bizlerde Trabzon ilimizde Aile Okulu Projesi kapsamında projeye başlandığı günden itibaren 8 farklı alanda ailelerimize 44 saatlik eğitim veriyoruz. Trabzon’da şu ana kadar Aile Okulu kapsamında bu eğitimlerden 10 bin velimiz faydalandı ve faydalanmaya da devam ediyor. Bu eğitimlere çok yoğun bir ilgi var velilerimiz 8 farklı başlıkta 44 saat içeren eğitimlerle birlikte Aile Okulu Projesindeki eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Buradaki maksadımız, amacımız güçlü ailelerle birlikte güçlü toplumlar ve güçlü gelecek olacak. Velilerimiz de bu eğitimlerle beraber çocuklarının yarınlarına onların kalplerine zihinlerine ve ruhlarına dokunmaları adına, bu proje farkındalık oluşturan çocukların geleceğine ailelerin daha güçlü aile olmasına bu vesileyle de toplumunda daha da güçlenmesine vesile olan bir proje. İlimizde de çok yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Projemizin içerisinde Aile içi etki iletişiminden tutun da sosyal becerilerin duygusal becerilerin güçlendirilmesine kadar birçok alanda eğitim verilmekte. Velilerimiz özellikle aile içi etkileşimden aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi eğitimleriyle yarınlarına dokunma adına önemli bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz” dedi.

"Çocuklarımızla daha iyi nasıl iletişim kurarız? nasıl davranırız? onları öğreniyoruz"

Tonya ilçesinde eğitime katılanlardan Zehra Saki ise proje sayesinde öğrendikleriyle çocuklarına davranışı daha farklılaştığını kaydederek “Burada her türlü kurslarımız var aşçılıktan tutun da horon, koro, nakış, terzilik kursumuz var. Eğitimlerimiz çok güzel öğreniyoruz. Proje sayesinde çocuklarımızla daha iyi nasıl iletişim kurarız? nasıl davranırız? onları öğreniyoruz. Çocuklarımıza büyüklerine karşı saygılı olmaları gibi konuları öğrenmeye çalışıyoruz. İki çocuğum var, burada öğrendiklerimden sonra çocuklarıma daha yakınlık göstermeye ve tatlı dille onları kendimize çekmeye çalışacağız” diye konuştu.

Tonya Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Aynur Sağlam ise öğrendikleriyle çocuklarına karşı iletişimde kolaylıklar olduğunu belirterek, “Şu anda öğrendiklerimizi çocuklarımız doğduğu zaman öğrenmem gerekiyordu çok güzel bir proje. Çocuklarımı büyüttüm, bu proje bana gelecek torunlarım için örnek oldu. Proje sayesinde onları daha bilinçli daha güvenli daha bilgili olarak yetiştireceğime inanıyorum. Projeyi hayata geçiren sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e çok teşekkür ederim. Projeden öncesiyle burada öğrendiklerin çok farklı. Buradakileri öğrenmiş olsaydım çocuklarıma daha farklı davranabilirdim bu yüzden eksikliğini hissediyorum. Öğrendiklerim çocuklarımla iletişim açısından daha da kolaylık sağladı. Çocuklarımın özgüvenini kazanmada onlara nasıl davranma konusunda hangi yaşta ne gibi davranışlarda bulunacağımdan daha emin olurdum” şeklinde konuştu.

"İnsan bazen sert bir şekilde söyleyeceği sözü burada öğrendiklerinden sonra sakin bir şekilde söylüyor"

Öğrendikleriyle çocuklarına karşı davranışında değişiklikler olduğunu belirten 6 çocuk babası Şevki Aygün ise “Hocamızın davranış biçimleri konusunda anlattıkları doğru bizim de davranışlarımız şiddet yanlısı. Çünkü bizim de aldığımız eğitim bu yöndeydi. Biz maddi sıkıntılar çok çektik ancak çocuklarıma çektirmiyoruz. Buradaki eğitimin çok faydası oldu. İnsan bazen sert bir şekilde söyleyeceği sözü burada öğrendiklerinden sonra sakin bir şekilde söylüyor. İlkokul mezunuyum ancak eğitime muhtacım. Burada açılan kurslara sürekli gelmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.