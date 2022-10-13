AİÇÜ’de yeni eğitim-öğretim yılı büyük coşkuyla kutlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı çeşitli etkinliklerin yapıldığı programla gerçekleşti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin hazırladığı yemek stantlarının il protokol üyeleri tarafından gezilmesiyle başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle devam etti. Açılış programında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2022-2023 akademik yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Ağrı’da bulunmak ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi olmanın size neler sağladığı, hangi olanakları sağladığı konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Şehrimiz ülkemizin en doğusunda bulunuyor genel olarak iklimi ile burayı bilmeyen tanımayan insanların uzaktan baktığında gerçekten tedirgin olduğu, öncelikle eğitim ile tedirgin olduğu ayrıca yine ulaşım olanakları ve burada yaşamanın zorluklarıyla ilgili kaygı duyduğu bir yer. Ancak buraya geldikten sonra insan oğlunun her şeye alıştığı gibi bu iklime de alışıyor. Bu yörenin de kendisine has güzellikleri olduğunu yine burada yaşamanın kendisine özgü avantajları olduğunu ve özellikle bu bölgenin misafirperver insan yapısı tanıdıktan sonra da burada geçirdiğim zamanlar çok mutlu ve memnun olduğunu söylemek istiyorum.“ ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, Ağrı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olduğunu belirterek, “Her zaman öğrenci kardeşlerimin yanlarında durarak, onlarla birlikte hareket ederek, onların taleplerini dinleyerek ve onlara nasıl yardımcı olabiliriz mantığıyla bugüne kadar görevimizi sürdürdük. Ulaşım konusunda dünyanın en ucuz şehri Ağrı. 25 kuruş gibi bir ücretle dünyanın hiçbir yerinde öğrenci taşınmıyor. Bizim buradaki amacımız öğrenci kardeşlerimizin ulaşımı daha rahat bir şekilde yapabilmeleri hem de şehir merkeziyle entegre olabilmelerini sağlamak.“ dedi