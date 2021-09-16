Ahmet Yesevi Üniversitesinde, “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” düzenlendi

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ile Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ortaklığında “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” çevrim içi olarak düzenlendi.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın protokol konuşmaları Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın başkanlığında; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, UNESCO’nun Ahi Evran’ın doğumunun 850. yılı münasebetiyle bu yılın hem dünyada hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Türkiye’de Ahi Evran Yılı olarak kutlandığını söyleyerek, “Mevlana, Sarı Saltuk ve Yunus Emre gibi Anadolu’yu mayalayanların yanında Ahi Evran’ın düşünce sistematiğini anlamak ve anlatmak önemlidir” dedi. Prof. Dr. Şimşek, “Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihteki Bir Uygulaması: Ahilik” çalışmasını hazırlarken Ahilik felsefesinin derinliklerine şahit olduğuna değindi. 48 maddeden oluşan ve hepsi çok kıymetli insani değerleri kapsayan unsurların bugün tekrar gündeme getirilmesi gerekliliğini vurgulayarak çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Türklerin, Anadolu’yu yurt edinmelerinde, meslek edinmelerinde ve İslami hayat düzeni oluşturmalarında, edebi, mimari ve iktisadi eğitim sistemi meydana getirmelerinde Ahilik bir alt yapı oluşturmuştur” ifadelerini kullandı. Temelini Fütüvvetçilikten alan Ahilik teşkilatı topluma yaşam ve iş ahlakı ilkelerini sunmuştur. Tüm insanlık tarafından kabul gören bu ilkelerin bugün anlaşılması için bu tarz çalıştayların katkı sağlayacağına değinen Keskin, çalıştay için emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye giden çizgide bugün Ahi Evran Hazretleriyle ilgili düzenlenen çalıştayın kardeşlik ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğumuz günlerde önemli katkılar sunacağına değindi. Erdal, “Gönüldaş üniversitemiz Ahmet Yesevi ve Sultan Beyli Belediyemiz ile düzenlenen etkinliğin faydalı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı Açılış Konferansları” oturumunda ilk olarak söz alan İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih Köksal “Fütüvvet ve Ahilik” başlıklı konuşmasında Ahilik geleneğinin tarihsel gelişimi, oluşumu ve dairesinde bulunan diğer kültürlerle olan etkileşimi hakkında detaylı bilgi verdi.

Çalıştayın açılış konferanslarının ikinci oturumunda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, “Ahi Teşkilatının İktisadi Hayat İçerisindeki Yeri” başlıklı konuşmasında Ahiliğin tarihte uygulanan ekonomik uygulamaları ve bunun günümüze yansımaları hakkında bir bildiri sundu.

Açılış konferanslarının ardından “Ahiliğin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı” temasıyla düzenlenen birinci oturum, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Saffet Sarıkaya’nın “Fütüvvetnamelerin Kaynak Değeri”, Prof. Dr. Mehmet Şeker’in “Fütüvvetnamelerin Kaynakları”, Prof. Dr. Haşim Şahin’in “Anadolu Ahiliğinin Temel Kaynaklarından İbn Battuta Seyahatnamesi” ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’in “Ahi Evran ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu” sunumlarıyla gerçekleştirildi. Bu oturumda genel olarak Ahilik için kıymet arz eden ve yazıldıkları dönemin önemli eserlerinden olan fütüvvetnamelerin odağında günümüze ulaşabilen ve ulaşamayan örneklerin tarihsel sürecinden, fütüvvetnamelerin kaynaklarından ve günümüzdeki Ahilik çalışmalarının genel profillerinden bahsedildi.