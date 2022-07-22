Ahmet Yesevi Üniversitesi, uzaktan eğitim ile üniversite okuma fırsatı sunuyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) ile uzaktan eğitimle üniversite okuma imkanı sunuyor.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, örgün eğitimin yanında, (TÜRTEP) Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları ile eğitilen kitlenin mekan, yaş ve özel koşullarını da dikkate alan, bu suretle daha geniş eğitim imkanları sunan uzaktan eğitim sistemini uyguluyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında uzaktan eğitimin verildiği Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP programlarında, YÖK denkliğinin mevcut olması, öğrencilerin yoğun olarak üniversiteyi tercih etmelerinde öncelik sağlıyor. 1 ön lisans, 4 lisans ve 19 yüksek lisans programı olmak üzere farklı alanlarda eğitim verilen Ahmet Yesevi Üniversitesinde, TÜRTEP ile eğitim 7 gün 24 saat canlı tutuluyor.

Öğrencilerin danışman öğretim üyesiyle istenildiğinde eğitim destek, e-mail, forum ve telefon yolu ile Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden iletişim içinde bulunulması sağlanıyor.

Senkron dersler, eğitim dönemi içerisinde hafta içi 18.00-24.00 saatleri arasında sanal sınıflarda sesli ve görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen dersler kayıt altına alınıyor, derslere katılamayanlar kayıtlara sınırsız ulaşarak dersleri izliyor ve devam şartlarını yerine getirebiliyor.

Ara sınavlar çevrimiçi; bitirme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkistan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılıyor. Engelsiz üniversite çerçevesinde engelli öğrenciler için özel sınıf, okuyucu desteği, kodlama yardımcısı gibi pek çok imkan sunuluyor.