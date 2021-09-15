Ağrı’da Kur’an kursları çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığının Ağrı bünyesinde bulunan Kur’an kurslarının hizmete girmesiyle birlikte sınıflar çocuk sesleriyle şenlendi.

Ağrı’da 13 Eylül itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başlayan Kur’an kursları, yetişkin ve çocuklara ders vermeye başladı. Özellikle okul öncesi çağda olan çocukların yoğun katılım sağladığı Kur’an kurslarında bir araya gelen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bu kapsamda hizmet veren Zeki Aydemir Kur’an Kursu’nu ziyaret eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

“Yavrularımıza hem manevi hem de Kur’an bilgilerini vereceğiz”

Çocuk yaşta sahip olunacak birçok güzel anının Kur’an kursları ve camilerden edinildiğini söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “6 Eylül itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Ağrı’daki Kur’an kurslarımızın kayıtları başlamış durumda. 13 Eylül itibariyle de kurslarımız fiilen hizmet vermeye başlamıştır. Kayıtlarımız 20 Eylül’e kadar devam edecek. Geriye dönüp baktığımızda birçok maceramızı camiye gittiğimiz Kur’an kurslarından anlatırız. Ya da bu kurslardan aldığımız bilgilerle yaşamımızı, ibadetimizi sürdürmenin çaba ve gayreti içerisinde oluruz. Tabi ki Kur’an-ı Kerim çok önemlidir. Allah’ın bütün insanlığa göndermiş olduğu bir kitaptır. Peygamber efendimiz içinde Kur’an’dan bir şey olmayan harabe bir ev gibidir demiştir. Demek ki bizlerde Müslümanlar olarak Allah’ın mesajlarını kendisine ibadet etmemiz için bir hayat tarzı olarak benimsemeliyiz. Bu nedenle bu kurslarımızda yavrularımız bizlere emanet. Biz bu emaneti en güzel şekilde koruyup kollayarak burada yavrularımıza hem manevi hem de Kur’an bilgilerini vereceğiz.” İfadelerine yer verdi.