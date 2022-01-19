Ağrı’da eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.