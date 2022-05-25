Ağrı’da "Bilim Dolu Günler, Bilim Şenliği” coşkusu

Ağrı’da, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın da katıldığı “Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği” düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK’a başvurulan ve kabul edilen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" projesi, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin de destekleriyle Millet Bahçesinde etkinliğe dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın da katıldığı "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" Atatürk Anıtı’ndan etkinliğin gerçekleştirildiği alana kadar Türk bayrağı eşliğinde yürünmesiyle başladı. Program daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcıların konuşmasıyla devam etti.

Ağrı’da bilimde öncü olmak için çok büyük adımlar atıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Elbetteki bu bölgede güzel insanlar ve ilimin öncüleri yetişecek. Yavrularımız da bu bölgeden çıkarak zirveleri yerleşecektir. Çünkü onlar Ağrı Dağı’nın gölgesinde yetişen gençlerimiz, onlara zirveler yakışır. Aziz gençler bu Bilim Şenliği aslında sizin neleri yapabileceğinizi göstermek için size bir yol haritası. Burada yaptıklarınız gelecekte yapacaklarınızı gösteriyor. Küçük örneklerini gerçekleştirdiğiniz inovasyon çalışmaları, ilerde üniversitelerde çeşitli bilim akademilerinde ortaya koyacağınız yeni buluşlarla, teknolojik imkanlarla daha büyük başarılara imza atmanıza vesile olacak. Ağrı ilimiz bilimde öncü olmak için çok büyük adımlar atmakta. Ağrı ilimizde çok şeyin değiştiğini buradan bütün bir kamuoyuna söyleyebiliriz. Yeter ki çocuklarımızın elinden tutulsun, yeter ki onlara yol gösterilsin" ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “Çok mutluyuz. Ağrı gibi kadim bir şehirde çocuklarımızın bilimle uğraşması bizim için gurur verici bir durumdur. Biz hep diyoruz ki bölgenin çocukları siyah cübbe giyip avukat olacak, siyah elbise giyip cezaevine girmeyecek. Ağrılı çocuklar zekidir, çalışkandır. Sahip çıkıldıkları zaman neler yapabileceklerini hepimiz açık bir şekilde görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 4 gün sürecek şenliğin açılışı için kurdele kesildi. Daha sonra çeşitli projelerin ve çalışmaların yer aldığı stantlar protokol üyeleri tarafından tek tek ziyaret edildi.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı Kerem Türker, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve öğrenciler katıldı.