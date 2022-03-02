Afyonkarahisar’da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava şartlarından dolayı kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, kar yağışının gece boyu devam etmesinin beklendiğini ve yarın sabah oluşacak buzlanma nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini kaydetti. Ayrıca kentte görev yapan hamile, engelli ve gazi olan kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları öğrenildi.