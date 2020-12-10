Afrikalı gençler Bursa’yı model alıyor

Bursa’da doktora yapan Nijerli ve Moritanyalı öğrenciler, ülkelerinde altyapı hizmetlerinin yeterince yerine getirilemediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki tecrübelerinden yararlanmak için işbirliği yapılması noktasında Başkan Aktaş’tan destek istedi.

Bursa’da ilâhiyat alanında doktora yapan Nijerli Muhammed Zakou Billou ve Ahmed Mahmud Cheikh ile İktisat alanında doktora yapan Zekeriya Edje Nouh, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Eğitimleri süresince Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür eden Afrikalı gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerinin gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını söyledi. Türkiye’nin Afrika’nın farklı ülkelerinde bir çok yatırımı olduğunu, bu yatırımların Türkiye’de eğitim alan öğrencilerle çok daha ileri noktalara taşınabileceğine dikkat çeken gençlerden Muhammed Zakou Billou, Başkan Aktaş’tan özellikle ülkesindeki altyapı yatırımları için destek istedi. Bursa’da rutin bir iş olarak düzenli olarak yapılan kanalizasyon ve içme suyu hatları gibi hizmetlerin, ülkelerinde bir türlü başarılamadığını ifade eden Billou, “Sizin bu konudaki tecrübelerini ülkemize yansıtmak isteriz. Kardeş şehir ilişkisi veya farklı yöntemlerle sizin bilgi birikiminizi kullanabilmek bile bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkileri kapsamında gerek yurt içindeki farklı kentlerde gerekse de Kosova örneğinde olduğu gibi yurt dışında da altyapı hizmetlerine katkı sunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu konuda Afrika’ya da gerekli desteği vermekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu işbirliğinin nasıl sağlanacağı noktasında çalışmaların hemen başlatılacağını da sözlerine ekledi.