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“Afrika ülkelerinde yurt dışı öğrenim talebi artıyor”

Afrika ülkelerinde artan yurt dışı öğrenim talebine dikkat çeken Prof. Dr. Gonca Telli, Türkiye’nin son yıllarda artan sayıda Afrika ülkelerinin öğrencilerine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Afrika ile giderek artan siyasi ve kültürel yakınlık, yükseköğretimde uluslararasılaşma fırsatına çevrilebilir” dedi.

Eğitim 24.02.2022, 09:14
“Afrika ülkelerinde yurt dışı öğrenim talebi artıyor”

Afrika ülkelerinde artan yurt dışı öğrenim talebine dikkat çeken Prof. Dr. Gonca Telli, Türkiye’nin son yıllarda artan sayıda Afrika ülkelerinin öğrencilerine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Afrika ile giderek artan siyasi ve kültürel yakınlık, yükseköğretimde uluslararasılaşma fırsatına çevrilebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ikili ticaret hacimlerini yükseltecek ve bölgede yapılacak yatırımları artıracak fırsatlar sunması bekleniyor. Djibouti Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilen Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, Afrika ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son yıllarda artan sayıda Afrikalı öğrencilere ev sahipliği yaptığını belirtti. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın ülkelere ekonomik katkısının büyük olduğunu ifade eden Telli, “Yükseköğretimde uluslararasılaşma akademik ve bilimsel alanlardaki bilgi birikiminin paylaşımı yoluyla kurumsal kalitenin ve kapasitenin yükselmesine katkı sağlıyor. Bunun yanında dış politikada etkili olma, etkin lobicilik faaliyetleri yapabilme ve kalkınmada iş birliği aracı olma, ülkeler ve kültürlerarası etkileşim aracı olma ve ekonomik fayda kaynağı olma gibi özellikleri sayesinde nicel ve nitel faydalar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Ülkelerin tanıtımına katkı sağlıyor”

Prof. Dr. Telli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilhassa az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelerin bilgi birikiminden, teknolojik imkânlarından faydalanabilmesinin en önemli ve etkili yollardan biri uluslararasılaşmadır. Uluslararası öğrenciler eğitim gördükleri ülkelerin tanıtımına katkı sağlamakta ve uluslararası öğrencileri çekmek için yapılan akreditasyon ve standartları sağlama çalışmaları eğitim kalitesinin yükselmesine olumlu etki yapmaktadır.”

“Yurt dışı eğitim farklılaştırıcı bir deneyim”

Türkiye’de yükseköğretimde uluslararasılaşmanın YÖK’ün 2017 sonrası hedef koymasıyla giderek daha farklı ülke ve bölgelere yaygınlaştığını söyleyen Dekan Prof. Dr. Gonca Telli, “Gerçekten de yurt dışında eğitim, yükseköğretime kayıtlı genç yetişkinler için önemli bir farklılaştırıcı deneyim haline geldi. Uluslararası öğrenci hareketliliğine son yıllarda artan bir ilgi var. OECD 2020 verilerine göre dünyada toplam uluslararası öğrenci sayısı 5,6 milyon, OECD ülkelerindeki uluslararası öğrenci sayıları 3,9 milyon, OECD ülkeleri dışındaki ülkelerdeki uluslararası öğrenci sayıları 1,7 milyonu bulmuştur” dedi.

“154 bin 505 yabancı öğrenci var”

Türkiye’de 154 bin 505 yabancı öğrenci bulunduğunu ifade eden Telli, “Yabancı öğrenci sayıları doktora düzeyinde 9 bin 110, yüksek lisans düzeyinde 23 bin 766, lisans düzeyinde 143 bin 176 ve ön lisans düzeyinde 25 bin 359’dur. Yabancı öğrencilerin ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinden ve Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler olduğu görülüyor” diye konuştu.

“İş potansiyeli oldukça yüksek”

Djibouti Üniversitesi’nde davetli konuşmacı olarak “Dijital Pazarlama” konulu bir seminer verdiğini söyleyen Telli, “Doğuş Üniversitesi ve Djibouti Üniversitesi ilişkilerinde bir başlangıç oldu. Afrika’daki kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla Afrika çok kısa sürede kalkınabilir ve eğer doğru teknolojiler seçilerek hareket edilirse Afrika dünyanın beslenme merkezi haline gelebilir. Dijital dönüşüm için illaki endüstri devrimi olmasına gerek yok. Geçmişte sömürü ve kolonileşmenin çok büyük olumsuz etkilerini yaşayan Afrika’da iş potansiyeli de oldukça yüksek” dedi.

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