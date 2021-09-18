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Afganistan’da ortaokullar ve liseler yeniden açıldı

Afganistan’da ortaokullarda ve liselerde bugün yeniden ders zili çaldı.

Eğitim 18.09.2021, 14:53
Afganistan’da ortaokullar ve liseler yeniden açıldı

Afganistan’da ortaokullarda ve liselerde bugün yeniden ders zili çaldı.

Afganistan’da Korona virüs salgını nedeniyle Mayıs ayında kapanan okullar bugün yeniden açıldı. Ortaokullarda ve liselerde yeniden ders zili çaldı. Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, erkek öğrencilere ve öğretmenlere okullara dönme çağrısı yapılarak, "Eğitim sürecinin her zamanki gibi başlaması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Şu anda kız çocuklarının sadece 6. sınıfa kadar okula gitmelerine izin verilirken, Taliban yönetimi kız çocuklarına yönelik diğer seviyelerde de eğitim fırsatı sağlama sözü verdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle aylarca kapalı bulunan okulların açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan’da ilkokullar ise birkaç hafta önce yeniden açılmıştı. Ülkede özel üniversitelerde de eğitime devam edilirken, devlet üniversiteleri ise kapalı kalmaya devam ediyor.

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