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Afet eğitim bilgisiyle de hayat kurtarıyorlar

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği verdikleri eğitimlerle hayat kurtarmayı hedefliyor.

Eğitim 08.03.2022, 11:12
Afet eğitim bilgisiyle de hayat kurtarıyorlar

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği verdikleri eğitimlerle hayat kurtarmayı hedefliyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Yalova’da 9 mahalle, 3 ilçe ve 2 beldede 800 gönüllü ile muhtemel afetlerde bölge halkına yardıma koşacak ilk eğitimli ekipler olacak. Gönüllüler sadece enkaz başında değil afet eğitimleri vererek de hayat kurtarmayı amaçlıyor. Derneğin yaklaşık 20 eğitimcisi bu noktada okullara giderek genç nesilleri afet konusunda bilgilendiriyor. Gönüllü eğitimciler, bu çalışmaları ceplerinde de para harcayarak gerçekleştiriyor.

Dernek Başkanı Sabri Karaçam, her yıl şubat ayının sonundan başlamak üzere ve mart ayı bitişine kadar okullarda eğitim verdiklerini ifade etti. Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Karaçam, “Okullarda sınıflara tek tek girerek orada çeşitli videolar izletiyoruz. Deprem anında okulda, dışarda, ne yapacağını öğretiyoruz. Daha sonra toplu şekilde okulun tahliyesini yapıyoruz. Tahliyede ve okulda gördüğümüz eksiklikleri de idarecilerle paylaşıyoruz. Şunu da görüyoruz, eksiklikler her sene gideriliyor. Sadece 2019 yılında pandemi öncesi 50 okulda 27 bin öğrenciye eğitim verdik. 50 okulun tahliyesini yaptık. 2020-2021 yılında pandeminden dolayı uzaktan eğitim yaptık. Her 2 yılda sayımız 10’ar binleri buldu. Bu yılda 4 günde 4 bin 500 sayısına ulaştık” diye konuştu.

“Afete hazır bir ülkemiz, Yalova’mız olsun”

Karaçam, okullardaki eğitimi çok faydalı bulduklarını ve öğrencilerinde bu konuda istekli olduğunu söyledi. Eğitimlere kendi ceplerinde para harcayarak yapmaya çalıştıklarını söyleyen Karaçam, “ Şu anda 20’nin üzerinde eğitmenimiz var. Okullara ortalama 7-8 kişi gidiyoruz ve eğitimleri yapıyoruz. Gönüllüyüz. Yalova’nın ilçelerine, beldelerine kadar gidiyoruz. Buralara kendi aracımızla gidiyoruz. Eğitime katılan arkadaşlar, 3’er, 5’er atıyor benzinimizi alıyoruz. Biz bundan mutluyuz. Gerçekten afete hazır bir ülkemiz, Yalova’mız olsun. Bunun için ne gerekiyorsa biz elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz” diye konuştu.

“Vardığımız sonuçtan çok memnunuz”

Dernek üyesi ve eğitici Hakim Menteş ise, çocukları afet ile karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklarını öğretmek istediklerini ifade etti. Bunun için de okul okul gezdiklerini söyleyen Menteş, şöyle konuştu:

“Asıl buradaki amacımız dediğim gibi geleceğin neslini kurtarmak. Bizler bu eğitimleri almadık bir sürü hatalar yaptık. Gelecek nesiller bu hatayı yapmasın diye okula giderek eğitimleri veriyoruz. Kimi yıllar onbinleri buluyor. Pandemiden dolayı biraz yavaşladı. Bu programı elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdiki nesil deprem anında nasıl davranacağını bizlerden daha iyi biliyor. Gerçekten umut verici. En azından bir panik yapmamaları gerektiği afet anında yapılacak çök-kapan-tutunu nasıl yapılacağını ve okul tahliyesinde disiplinli şekilde nasıl davranılacağını öğreniyorlar. Vardığımız sonuçtan çok memnunuz.”

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