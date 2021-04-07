AFAD’tan kurum müdürlerine afet çantası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından AFAD İl Müdürlükleri eğitim faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda Tekirdağ’da da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında afet eğitim çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlarda afet hazırlık kültürünün oluşturulması, afet anında yapılacakları önceden öğrenmenin, planlamanın ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığı bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından bireylerde farkındalık oluşturmak gayesiyle temsili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fatma Derya Alan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Defterdarı Mehmet Malanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hüseyin Şahin’e “Afet ve Acil Durum Çantası” hediye edildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol, “Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir “Afet ve Acil Durum Çantası” sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir, afetlerden korkmayalım, hazırlıklı olalım. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğimiz yerlere ulaşamayabiliriz. Küçük yaralanmalarımız varsa bunları kendimiz giderebiliriz. Bu tip durumlar için afet çantamızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantamızı kolay ulaşacağımız bir yerde saklamamız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evimizde, iş yerimizde değil okulumuzda, sınıfımızda da olmalıdır” dedi.