AFAD’ın simülasyon tırında Van depremini yaşadılar

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 25 saniye süren Van’daki deprem anını öğrencilerle birlikte AFAD’ın simülasyon tırında yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye’nin birçok ilin de öğrenci ve vatandaşlara yönelik depremle ilgili eğitimler veriliyor. Kırıkkale’de de teorik ve pratik deprem eğitimlerin verilmesi için AFAD’ın simülasyon tırı, Cumhuriyet Meydanı’nın ardından Fen Lisesi bahçesine konuşlandırıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, simülasyon tırını ziyaret ederek, öğrencilere depremle ilgili bilgiler verdi. Tekbıyıkoğlu, AFAD gönüllüsü lise öğrencileriyle birlikte Van’da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem anını simülasyon tırın da yaşadı. Öğrencilere, deprem anında "çök-kapan-tutun" yöntemi öğretiliyor.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgi ve tecrübenin hayatın her aşamasında çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin afet durumunda hayati öneme sahip olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bir acil durumda yada bir afet durumunda bu bilgi hayati öneme sahip oluyor. Bizde bir deprem anında bir kriz anında ne yapmamız gerektiğini ve ’çök-kapan-tutun’ yöntemini uygulayarak hep beraber yaşamaya çalıştık. Van’da meydana gelen 25 saniyelik depremi burada yaşadık ama 25 saniye, tahminlerimizin çok daha ötesinde uzun bir süre olduğunu gördük" dedi.

Van depreminin çok şiddetli ve etkili bir deprem olduğunu belirten lise öğrencisi Melih İmemek, "Çok şiddetli ve etkili bir deprem. ’Çök-kapan-tutun’ yöntemiyle kendimizi koruyabiliriz. Telaşa kapılmamalıyız, sakin olmalıyız. Deprem bitene kadar yerimizde kalmalıyız" diye konuştu.

Lise öğrencisi Ömer Tuğrul ise "Değişik bir tecrübe oldu benim için. Korkutucu olabilir bir binada bunu yaşarsak. Acele etmemiz gerekiyor, soğuk kanlı olmamız gerekiyor. ’çök-kapan-tutun’ yönetimini yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu’nun okul ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve idareciler hazır bulundu.

(HA