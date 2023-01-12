Adından söz ettiren üniversite kapılarını lise öğrencilerine açtı

İmza attığı bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bugün Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin laboratuvarlarını, dersliklerini, kütüphanesini ve sosyal alanlarını gezen öğrencilere üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul mihmandarlık yaptı. Kul yaptığı açıklamada, genç öğrencilere mesleki kariyer seçiminde yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, “Bugün önemli misafirlerimiz var. İlimizin önemli liselerinden Selçuk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerini üniversitemizde ağırlamaktayız. Laboratuvarlarımızı, dersliklerimizi, kütüphanemizi ve kampüsümüzde ki çeşitli sosyal alanları tanıtıyoruz. Aynı zamanda gençlere kariyerlerini planlamaları anlamında mesleki tanıtımlar yapılıyor. Bu laboratuvarlarımızda ne gibi çalışmaların yapıldığını, öğrencilerin pratik eğitimde ne gibi uygulamalı dersler aldıklarının bilgisi veriliyor. Böylelikle ileride üniversite eğitimleri sırasında alacakları eğitimlerde nasıl bir ortamda çalışacakları, iş hayatında ise kendilerini nasıl bir çalışma ortamda bulacaklarını ve hangi işleri yapmaları gerektiği hakkında bilgiler veriliyor. Bu sayede hem üniversitemizi tanıtmaktayız hem de gençlerin gelecekte ki mesleki kariyerlerinin seçiminde yardımcı olmaktayız. Öğrencilerimize üniversitemize gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ayhan Coşkun, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Son sınıf öğrencisiyim ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Okulumuz bizi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne getirdi. Bu imkanı bize sundukları için teşekkür ediyoruz. Bu üniversitede güzel laboratuvarlar var. Kimya, makine mühendisliği laboratuvarını gezdik. Bunun yanı sıra benim en çok dikkatimi çeken monoklüler genetik laboratuvarı oldu” dedi.

Selçuk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Çağrı Kerimoğlu ise “ Öncelikle İŞGEM’e giderek orda yapılan çalışmaları gördük. Daha sonra Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine geldik. Burada bulunan laboratuvarları gezdik. Burada en çok kimya laboratuvarını beğendim. İleride kimya bölümünde bu üniversiteyi tercih etmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.