Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar salonlarda, yakınları ise okul bahçelerinde ter döktü.

Erzurum’da üniversite adayları sınavda ter dökerken, bazı aileler de okul önlerinde çocukları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Polis gürültü yapılmaması için özellikle düğün sahiplerini davul zurna, korna çalmamaları konusunda uyardı. Sınavdan çıkan adaylar sınav hakkında farklı değerlendirmelerde bulundu. Bazı adaylar sınavın beklediklerinden daha kolay geçtiğini söylerken, bazı adaylar soruların açıklama bölümlerinin uzunluğundan yakındı.

Öte yandan polis ekipleri kent genelinde devriye uygulamaları ile gürültü yapılmaması konusunda bir dizi tedbir aldı. Düğün konvoylarını ve düğün sahiplerini uyaran polis ekipleri, sınav sırasında adeta kuş uçurtmadı.