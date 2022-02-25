Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmelik Taslağı için MEB’E 4 bin 151 görüş iletildi

Milli Eğitim Bakanlığına “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin olarak 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi.

14 Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı”na yönelik görüş toplama süreci devam ediyor. Tüm paydaşlar “ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr” adresi üzerinden Bakanlığa görüşlerini iletebiliyor.

“Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli”

“60 yıllık bir özlemin sonucu olarak yasalaşan meslek kanununun uygulanmasında tüm paydaşlarımızın önerilerini çok önemsiyoruz” diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilgililerin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yönetmelik taslağını inceleyebileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Taslağı 15 Mart’a kadar askıda tutacağız. Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli. Titizlikle inceleyip değerlendiriyoruz. Kamuoyu ve tüm paydaşlarımızdan özellikle rica ediyorum: Lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Biliyorsunuz Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktası. Öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Şimdi de hazırladığımız yönetmelikle yeni bir adım daha atıyoruz.”

10 günlük süreçte Bakanlığa 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi

Yönetmeliğin askıya çıktığı 14 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar geçen 10 günlük sürede 4 bin 151 görüş ve önerinin kendilerine iletildiğini paylaşan Bakan Özer, “Samimiyetle bize görüşlerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. 15 Mart’a kadar gelen tüm önerileri dikkate alarak yönetmelik taslağına son şeklini vereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşarak süreci başlatacağız” dedi.