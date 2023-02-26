Adana’da eğitim öğretimin başlama tarihi 13 Mart’a ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Adana’da eğitim öğretime 1 Mart tarihinde başlayacağımızı açıklamıştık ancak bunu yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) yaptığı açıklamada deprem bölgelerinde konteyner, çadır ve prefabriklerde eğitim öğretime devam edildiğini vurgulayarak, “71 ilde eğitim öğretimi 20 Şubat itibarıyla başlattık. 10 ilde de eğitimi normalleştirmek için çalışıyoruz. Şu anda 10 ilde eğitim öğretime ara verilmiş olsa dahi çadır, konteyner ve prefabriklerde çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğimiz gibi bu 10 ilde müfredata dayalı eğitim değil. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızın psikososyal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Bu kapsamda 10 ilde her ne kadar eğitim öğretime ara vermiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızla sürekli etkinlikler düzenleyerek, onların travmalarını atlatmalarında destek oluyorlar” diye konuştu.

“Tüm konteynerlere televizyon kurulacak”

Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Bakan Özer, şunları söyledi:

“Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerde eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda çadır ve konteynerlerde 18 ilkokul, 12 ortaokul ve ilk kez Malatya’da bin kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitime devam ediyorlar. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik Okulları’nı devreye soktuk. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığıyla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz. Konteyner kentlerde tüm konteynerlerde prefabrik okulları kurmak için tüm imkanları seferber ettik. Tüm konteynerlere de bakanlık olarak televizyon kuruyoruz öğrencilerin TRT EBA’yı takip edebilmesi için.”

“510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını açacağız”

8 ve 12. sınıf öğrencileri hakkında da konuşan Bakan Özer, “Bu öğrencilerimiz sınava girecekler. Bu öğrencilerimize ilk adım olarak ikinci dönem sınav konularını sınavdan çıkarttığımızı açıklamıştık. 1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarını devreye alacağız. Bu çocuklarımızın sınava hazırlanmaları noktasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Okulların açılışı 13 Mart’a ertelendi”

Adana’da okulların açılış tarihini 13 Mart’a ertelediklerini aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “10 ilde çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Veriler her geçen gün değişiyor ve aldığımız kararları her geçen gün güncelliyoruz. Adana’da eğitim öğretime 1 Mart tarihinde başlayacağımızı açıklamıştık ancak bunu yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. 13 Mart tarihinde de yeni verileri güncelleyerek durumu tekrar kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.