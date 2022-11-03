Adana’da devlet okuluna tırmanma parkuru

Adana’da Sadıka Sabancı Ortaokulu’nda Türkiye’de ilk kez dağcılık ve tırmanma parkuru yapılırken, kütüphane açılışı da gerçekleştirildi.

Sadıka Sabancı Ortaokulu Müdürü Kenan Yiğit, Adana’da devlet okullarında bir ilk olan dağcılık ve tırmanma parkuru açtıklarını söyledi. Yiğit, parkurun yanı sıra okulun imkanlarıyla yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan okul kütüphanesi açılışını da yaptıklarını kaydetti.

Açılışa Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Adana Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Murat Koçeri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğrenciler dağcılık ve tırmanma parkurunda beden eğitimi öğretmeninin nezaretinde eğitim aldı.