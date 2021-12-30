Adana Öğretmenevinden 5 yıldızlı hizmet

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 470 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları arasında gösterdiği üstün performansla ilk 6’ya girdi. 5 yıldızlı otel gibi işletilen öğretmenevinden ayrıca kentteki 5 bin 900 öğrenciye taşımalı yemek hizmeti de sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevleri denetleme ve değerlendirme komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye’deki 470 öğretmenevi ve akşam sanat okulundan 6 kurum A, 31 kurum B, 99 kurum C ve 54 kurum da D Hizmet Sınıfı belgesi almaya hak kazandı. A Hizmet Sınıfı belgesi alan kurumlardan Adana Merkez Öğretmenevi 5 yıldızlı otel konforunda verdiği hizmetle müşterilerin ve Adanalıların yüzünü güldürüyor. Adana Merkez Öğretmenevinden her gün 4 ilçedeki taşımalı eğitim gören toplam 5 bin 900 öğrenciye yemek hazırlanıyor.

“5 bin 900 öğrenciye taşımalı yemek”

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Güven Güvener, Türkiye’deki en büyük taşımalı yemek mutfaklarından birisinin Adana Öğretmenevinde olduğunu belirterek, “10 bin kişilik kapasitemiz var ve şu anda 5 bin 900 öğrenciye taşımalı eğitim kapsamında yemek hizmeti veriyoruz. 110 personele de istihdam sağlıyoruz. Günlük 3 çeşit yemeğimiz çıkıyor ve merkez başta olmak üzere birçok ilçemize taşımalı yemek gönderiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki en iyi öğretmenevlerinden biri olduklarını aktaran Güvener, “110 kişilik yatak kapasitemiz, temiz ve konforlu odalarımız, restoranımız, güler yüzlü personelimiz ile halka açık hizmet veriyoruz.5 yıldızlı otelden farkımız sadece fiyat. Müşterilerimiz kurumumuzda 100 TL’ye açık büfe kahvaltı dahil konaklanabiliyor” dedi.