Acılı anne 17 yaşında kaybettiği kızının ismini anaokulunda yaşatıyor

Tuncelili öğretmen Fazilet Yaman, 17 yaşında kaybettiği kızının ismine Pülümür Anaokulunda bir sınıfta yaşatıyor.

Tuncelili olan ve İstanbul’da öğretmenlik yapan Fazilet Yaman, 11 ay önce kızı Zeynep Sunaz’ı epilepsiden kaybetti. Kızının adını yaşatmak için girişimlere başlayan anne Yaman, Pülümür Belediyesi ile irtibata geçerek ilçedeki bir anaokulunun sınıfını dizayn etmek istediğini söyledi. Kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu Pülümür Anaokulu’nda bulunun bir sınıf Yaman tarafından dizayn edilerek “Zeynep Sunaz anısını yaptırılmıştır” tabelası açıldı.

Okulun ilk günü kızının adına dizayn edilen sınıfı ziyaret eden Fazilet Yaman, “Yaklaşık 11 ay önce 17 yaşında güzel yavrumu hakka uğurladım. Onun adını da çocukları çok sevdiği için küçük kardeşlerinin adıyla ilerlesin istedim. Özellikle ben de öğretmen olduğum için eğitim hayatlarının ilk aşamalarında Zeynep adıyla devam etsinler. Onun adına bir sınıf hazırlamak istedim. Çok destek olanlar oldu sağ olsunlar burada da yeterli ilgiyi de göreceğini düşünüyoruz. Çocuklar çok mutlu olacaklar. Ben de buralıyım. Bu memleketin insanıyım ama İstanbul’da görev yapıyorum. Kızımın adının böyle güzel yerlerde yaşamasını çok istiyorum. Zeynep eğitime çok önem verirdi. Küçük çocukları da çok severdi. O sebeple adının böyle yerlerde yaşamasını çok istiyorum. Nasip olursa başka projelerimiz de olacak burada. Bir sahne kuracağız Allah nasip ederse, Zeynep Sunaz sahnesi olacak. Onun da şimdiden müjdesini vermek isterim” dedi.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Fazilet Yaman’ın genç yaşta kızını kaybettiğini belirterek, “Bize başvururken kızının anısını yaşatmak adına çocukları çok sevdiği için bir anasınıfı dizayn edip adını yaşatmak istemişti. Biz de kaymakam beyle, milli eğitim müdürüyle görüşerek sorumlu öğretmen arkadaşlarla görüştük. Sınıfın ihtiyaçlarını belirledik. Daha sonra eğitimin açılmasından önce sınıfı dizayn ettiler. Böyle bir proje ortaya çıktı. Tabi biz Fazilet hanıma sabır diliyoruz. Genç yaşta kaybettiği kızının adını yaşatıyor olması kendisi adına bizi de sevindirdi öğrencileri de sevindirmiş olmalı. Umut ediyorum ki öğrencilerde bundan istifade eder. Eğitime katkısından ötürü Fazilet hanıma ailesine teşekkür ediyorum. Bu projeler örnek projeler olacaktır” diye konuştu.

Anasınıfı ziyaretine Fazilet Yaman’ın yanı sıra Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Milli Eğitim Müdürü Nurali Özdemir, İlçe Emniyet Amir Vekili Sezgin Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Çağnur Kılıç, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.