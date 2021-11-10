Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.

Daha önce AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100, gözetmen olarak görev yapanlara 90 lira ödenmekteydi. AÖF sınavlarında görev yapan personele ödenen ve 2018 yılından beri değişmeyen ücretlere zam yapıldı. Yeni uygulama ile sınavlarda salon başkanı olan görevlilere 120, gözetmenlere 100 lira ödenecek.