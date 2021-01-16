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Açık öğretim sınavları 25 Şubat'ta başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Eğitim 16.01.2021, 14:47
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|17
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|15. Balıkesirspor
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|13
|17. Ankaraspor
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|16
|12
|19. West Bromwich
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|20. Sheffield United
|18
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|Takımlar
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|P
|1. Atletico Madrid
|16
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|2. Real Madrid
|18
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|3. Barcelona
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|34
|4. Villarreal
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|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
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|9. Cádiz
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|10. Real Betis
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