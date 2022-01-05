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Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, şair, yazar, öğretmen ve sendikacı Mehmet Akif İnan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kudüs Şairi namıyla bir bilinci aşılamış, hitabetiyle gönülleri fethetmiş, Eğitim-Bir-Sen’i kurarak hak ve emek alanında bir mücadele başlatmış, Mehmet Akif İnan’ı bir defa daha rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Eğitim 05.01.2022, 13:17
Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, şair, yazar, öğretmen ve sendikacı Mehmet Akif İnan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kudüs Şairi namıyla bir bilinci aşılamış, hitabetiyle gönülleri fethetmiş, Eğitim-Bir-Sen’i kurarak hak ve emek alanında bir mücadele başlatmış, Mehmet Akif İnan’ı bir defa daha rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Mehmet Akif İnan’ın vefatının 22. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. “Örselenen, târumâr edilen medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle; şair, yazar, öğretmen ve sendikacı kimliğiyle büyük katkılarda bulunan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 22. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.” diyen Başkan Acar, “Her eylem yeniden diriltir beni” anlayışıyla hareket eden Akif İnan, ülkesinin ve milletinin geleceğini dert edinmiş, aktüel hercümercin içinde kaybolmadan, istikametten asla şaşmadan idealine ulaşmak için çabalamış örnek bir aydın, erdemli bir insan, onurlu bir dava adamıdır. Edebiyat dünyamızın ‘Yedi Güzel Adam’ından biri ve Kudüs şairi olarak da anılan Akif İnan, memleketine, kültürüne adanmış milletin bir değeridir. ‘Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz’ diyerek hak, emek ve özgürlük yolculuğuna çıkan Akif İnan, ‘Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse benim inancımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım’ ifadeleriyle Eğitim-Bir-Sen’in sendikal düsturunu özetlemiştir. Bu anlayışla kurduğu sendika, Türkiye’de sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, özgün duruşuyla onlarca kazanım üretmiş, birçok sorunun çözümünü sağlamış, hak ve özgürlük mücadelesinde onun koyduğu ilkelerle, onun hedeflediği ideale ulaşma çabasını her dönemde sürdürmüştür.” dedi.

Başkan Ramazan Acar, “Eğitim-Bir-Sen, sadece Türkiye’de emek ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış; tüm dünyada emek örgütleriyle ilişkiler kurmuş, küresel sorunlara evrensel çözümler önermiş, emeğin değerini ülke sınırlarını da aşan bir bilinçle savunmuştur. Eğitim-Bir-Sen, dünyanın neresinde olursa olsun, hep mazlumdan yana olmuş, zalimin kim olduğuna bakmadan zulmünü haykırmış, nerede bir mağdur varsa kim olduğuna bakmaksızın yanında yer almış, ülkede ve dünya genelinde her iyilik hareketinin içinde olmaya özen göstermiş, iyiliksever insanların iş gören eli olmuştur. Eğitim-Bir-Sen, kurucu genel başkanının kültürel mirasına sahip çıkmış; kültür, sanat, edebiyat alanlarında faaliyetlerde bulunarak sendikacılığını farklı kulvarlara taşımıştır. ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/ Destanlar yayılır mezarımızdan’ diyerek tüm iyiliklerin sonsuz olduğuna, ölümün engelleyemediği eylemlerin var olduğuna dikkat çekmiş, kendi hayatının ve kurucusu olduğu sendikanın sadece bu dünyayla sınırlandırılamayacak, geleceğe miras olarak bırakılacak, ebedi âlemde mükâfata malik olacak bir anlayışı ömrünün ve sendikasının ufku olarak çizmiştir.” diye konuştu.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın her zaman milletinin yanında olduğunu hatırlatan Ramazan Acar, sözlerini şöyle tamamladı: “Üyesinin ve ülkesinin derdiyle dertlenen bir şuurla vesayete karşı durmuş, darbeler ve darbeciler karşısında onurlu duruşunu korumuş; yılmamış, kapatılma davalarına karşın barikatları yıkarak, engelleri aşarak bu destansı hak ve özgürlük mücadelesinin kahramanı olmuştur. Her şeyin bittiği sanıldığı bir ortamda ‘biz varız’ diyen, 15 Temmuz işgal ve darbe girişimine karşı bir diriliş hareketiyle pozisyon alan, durduğumuz yeri belirleyen, bizleri meydanlara çıkaran işte bu anlayış ve mirastır. ‘Yaslasam gövdemi karlı dağlara/ Sonsuz bir uykuya kavuşsam bir gün’, ‘Bitirip şu kuru kara ekmeği/ Göç etsem diyorum yar ellerine’ mısralarıyla aidiyetini ve vuslat arzusunu belirten Mehmet Akif İnan, bir aydın olarak eserler bırakmış, Kudüs Şairi namıyla bir bilinci aşılamış, hitabetiyle gönülleri fethetmiş, kalender meşrep şahsiyetiyle örnek bir insan portresi çizmiş, şiirleriyle duygularını ve ideallerini mezcetmiş; Eğitim-Bir-Sen’i kurarak hak ve emek alanında bir mücadele başlatmıştır. Bugün bu mücadeleyi kuşanan dava erleri olarak, bilge sendikacı, davasının adamı Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı bir defa daha rahmet ve şükranla anıyoruz.”

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