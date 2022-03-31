Acar: "100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Kadın Yöneticiler Buluşması’nda konuşan 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Örgütlü mücadelemizdeki başarıda siz kadın yöneticilerimizin gayretleri, çabaları çok değerli ve kıymetli.” dedi. Başkan Acar 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında, “Bursa’da da öğretmen açığı devam ediyor. Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci oranının OECD ortalamasına yükseltilebilmesi için 100 bini aşkın yeni öğretmen ataması şart” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu, Merinos Gölpark’ta istişare toplantısı düzenledi. Kadın yönetici ve iş yeri temsilcilerinin yer aldığı buluşmaya, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların kadın yöneticileri ve işyeri temsilcileri, Memur-Sen İl Temsilcisi, Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, ve EBS 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar katıldı.

Eğitim Bir Sen ve teşkilatlarının yıllardır verdiği mücadele ile birçok kazanım elde ederek önemli sorunlara çözüm olduğunu aktaran Ramazan Acar, “Eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için var gücümüzle çalışıp çabalıyoruz. Tüm kazanımlarımızda alın terimiz ve imzamız var. Toplu sözleşme, KPDK, kurum idari kurulu ve hukuk yoluyla yüzlerce kazanım elde ettik. Bursa’da da örgütlü mücadelemizdeki başarıda siz kadın yöneticilerimizin de gayretleri, çabaları çok değerli ve kıymetli. Sizlere bu vesile ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gücümüzü örgütlü olmaktan aldığımızı unutmamız gerekiyor. Örgütlü gücümüzü büyüten her bir üyemizde her bir yöneticimize kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Öğretmen atamalarına ilişkin Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci oranının OECD ortalamasına yükseltilebilmesi için 100 bini aşkın yeni öğretmen ataması gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Acar konuşmasına şöyle devam etti, “Bursa özelinde de öğretmen açığı devam ediyor. Türkiye genelinde sayısı 80 binin üzerinde olan ücretli öğretmen gerçeği yeni öğretmen ataması ihtiyacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Atama bekleyen öğretmen adaylarının talepleri dikkate alınmalıdır. Anlık çözümler yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir atama sistemi inşa edilmelidir. 20 binlik atamalar sorunu çözmemekte, sorunları ertelemektedir.” diye konuştu.

Tehdit değil tenkit dilli sendikacılık yaptıklarını ifade eden Başkan Acar, “Soruyorlar taraf mısınız diye? Durduğumuz yer tarafımızdır. Adil olmayı vadedebiliriz ama tarafsızlığı asla. Bu konuda görüşlerimiz çok net ve açık. Kimse kimseyle aynı görüşte olamaz insan tabiatı gereği çok zor ancak herkes birbirinin görüşüne saygı duymak zorunda. Eğitim Bir Sen olarak; Kamusal alan adı altında bir daha kadınlar dışlanmasın, başı açık, örtülü diye kendi aralarında kategorize edilmesin tarafıyız. Bir daha üniversite önüne turnike konulmasın, kılık kıyafeti dolayısıyla kızlar turnikeye sıkıştırılmasın tarafıyız. Bir daha kimse “Bin Yıl Sürecek” diye tehdit savuramasın tarafıyız. Katsayı dayatmaları bir daha gelmesin tarafıyız. 15 Temmuzlar olmasın, devlet ayakta kalsın tarafıyız. Memurun, demokrasinin, milletin tarafıyız. Zulüm zamanlarında tarafsız kalanlara değil, derdi ve tarafı belli olanlara selam olsun.” dedi.

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ise konuşmasında, “Kamu çalışanlarının sorunlarını çözmek dışında bir gayret veya çabamız yok. Memur-Sen bu ülkeye ve kamu çalışanlarına çok şey kazandırdı. Kamu çalışanları için 800’ü aşkın kazanım elde edildi. Kazanımlarımız ve çözüme kavuşturduğumuz sıkıntılar ile birlikte ‘Sorun çözülecekse Memur-Sen çözer’ yaklaşımı hem toplum içinde hem de kamu çalışanları arasında oluştu. Bu vesile ile

bugün burada bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen kadın komisyonu başkanımıza ve yöneticilerimize, Şube Başkanımız ve yönetimine, ve Eğitim Bir Sen teşkilatımıza teşekkür ediyor, destekleri dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

EBS Bursa 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nermin Polat ise yaptığı konuşmasında, “Kadın olarak iş aile yaşamından, şiddete, karar mekanizmalarındaki temsiliyetten analık haklarına kadar bir çok sorunlarımız var. Kadın Komisyonu olarak bu sorunları çözerken kurucumuz mütefekkir şair münevver Akif İnan beyefendinin dediği gibi medeniyetimizin kodları ekseninde çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz ve bizler de diyoruz ki bu hareketimiz medeniyetimizin kodlarına rücu etsin. Sendika olarak kadın haklarının altını ne cinsiyetçilikle oyuyor ne de emek mücadelesidir diyerek ideoloji taşeronluğu yapıyoruz.” ifadelerini kullandı