Academic Union of Oxford'dan Horizon Grup ve Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin’ e büyük onur

Heyet, Eğitsel süreçteki başarısı, eğitim alanındaki yenilikçi bakış açısı ve bilimsel araştırma konusundaki derin bilgi birikimini göz önünde bulundurarak Mehmet Gültekin’i onursal profesörlüğe seçtiğini açıkladı.

6 Ekimde düzenlenecek törenle Horizon Grup Kurucusu Mehmet Gültekin, cüppesini giyerek profesörlük diplomasını alacak.

Davetiye'nin Türkçesi şöyle:

Academic Union of Oxford (UK) Başkanlık Heyeti, üyeleri ve ulusal-uluslararası bilim ve eğitimin gelişimine yaptığınız anlamlı katkıdan ötürü saygı ve şükranlarını sunar. Eğitim girişimcisi olarak başarılı deneyiminiz, eğitsel alanın gelişimine yönelik yenilikçi bakış açınız ve bilimsel araştırma konusundaki derin bilgi birikiminiz dünya çapındaki iş arkadaşlarınız için çok değerlidir. Academic Union, Oxford akademik topluluğunun bir üyesi olmanızı teklif etmek üzere size ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bilimsel, eğitsel ve sosyal faaliyetlerdeki meziyetlerinizi takdir etmek üzere Academic Union Başkanlık Heyeti size Academic Union, OXFORD ONURSAL PROFESÖRLÜĞÜ ünvanını ömür boyu Academic Union ve temel yapılarının (Onursal Profesörler konseyi) üyeliği ile birlikte vermeyi teklif etmektedir.